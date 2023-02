Atletica, Greta Lorenzini strappa il titolo toscano

Nei 50m ragazze si mette in mostra Greta Lorenzini che va in finale con il crono di 7″74, dove riesce a migliorarsi fino a 7″61. Greta vince il titolo toscano riservato ai nati nel 2011

Al Palafiere di Carrara è stato il turno del settore promozionale al femminile, con le gare riservate a cadette e ragazze. Nei 50m ragazze si mette in mostra Greta Lorenzini dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno che va in finale con il crono di 7″74, dove riesce a migliorarsi fino a 7″61. Greta vince il titolo toscano riservato ai nati nel 2011.

Uliana Dmytruk, Asia Giulian ed Elisabetta Ferrari scattano dai blocchi in 8″20, 8″33 e 8″39, seguite da Maria Luisa Lonzi Moschini e Denise Pozzi che tagliano il traguardo in 8″57 e 8″88. Sara Filippi e Vittoria Trambusti invece concludono la prova in 9″09 e 10″46.

Tra le cadette la più veloce tra le amaranto è Vanessa Toko in 7″84 seguita da Giorgia Cavalieri e Giorgia Elisei entrambe sotto gli 8 secondi in 7″94 e 7″99.

Adelaida Bullari e Anna Parisi invece tagliano il traguardo in 8″27 e 8″49. Nei 50hs ragazze Marina Di Lupo stacca il pass per la finale in 9″46 per poi migliorarsi fino a 9″09, mentre Bianca Mastrapasqua fa 10″27.

Negli 800m corre sotto i 3 minuti Aurora Dominici, che taglia il traguardo in 2’54″68. A chiusura di giornata le 4x160m ragazze, la formazione con Di Lupo-Giulian-Dominici-Mastrapasqua chiudono in 1’43″64, mentre il quartetto con Dmytruk-Filippi-Ferrari-Lorenzini fa 1’47″08.

Condividi: