Atletica, Ilaria Elvira è campionessa italiana nei 400 metri

Oltre all'oro di Accame si registrano anche due medaglie d'argento: Davide Finocchietti nella marcia 10.000 metri e Francesca Bianchi negli 800 metri

Ancora sugli scudi la società amaranto che con i suoi atleti e atlete raggiunge ottimi traguardi a livello nazionale, imponendosi come riferimento per il movimento dell’atletica leggera.

L’Atletica Libertas Unicusano Livorno si conferma a grandi livelli non solo come squadra ma anche come individualità. Ai campionati italiani di Atletica Leggera categoria Promesse, svoltisi a Acropoli in provincia di Salerno, oltre a molti risultati di valore sono state vinte dagli/lle amaranto due medaglie di argento, la prima con Davide Finocchietti, atleta che ha già dato grandi soddisfazioni alla squadra, che nei 10.000 metri di marcia ha conquistato il secondo posto seppur con un minuto di penalizzazione inflittogli dai giudici di gara. L’altra medaglia d’argento viene da una ottima Francesca Bianchi nei metri 800 che con il tempo di 2’09”27 si aggiudica il secondo posto, a pochi decimi dalla vincitrice. La medaglia d’oro, quella più ambita, quella di campionessa italiana, viene vinta nei 400 metri da Ilaria Elvira Accame con l’ottimo tempo di 52”97, atleta molto promettente e che attualmente rappresenta il meglio che abbiamo in Italia. Qualche podio sfiorato, come quello di Lorenzo Bigazzi che nel lancio del martello raggiunge 56,95 metri; Lucio Neri che raggiunge anche lui il 4° posto saltando 4,50 metri con l’asta. Altri risultati di valore sono sotto riportati. I successi individuali, uniti a quelli si squadra raggiunti la settimana prima a Palermo e a Bergamo, denotano la notevole solidità della società Atletica Libertas Unicusano Livorno che sta imponendosi come società di riferimento a livello nazionale, ponendosi in risalto fra le prime società italiane e a livello locale proponendosi sempre di più come società che ambisce a costruirsi un ruolo rilevante nel settore giovanile locale. Il direttivo della squadra amaranto è consapevole e fiero dei risultati raggiunti dai propri/ie atleti/e e l’obiettivo rimane quello di consolidare i progressi che la società ha compiuto negli ultimi anni.

Questi i risultati individuali:

1° Accame Ilaria Elvira 400 m – Campionessa Italiana 52”97

2° Davide Finocchietti marcia 10.000 m 41’33”08

2° Bianchi Francesca 800 m 2’09”27

4° Lorenzo Bigazzi lancio del martello 56,95 m

4° Neri Lucio salto con l’asta 4,50

5° Pistolozzi Greta getto del peso 13,73

6° Dussin Francesca salto con l’asta 3,50 m

6° staffetta 4×100 femminile 48”41 composta da Alesi Camilla/Barotti Michela / Bianchini Valentina / Conti Lucrezia

7° Samuele Baldi salto in lungo 7,34

7° Vitali Diletta salto con l’asta 3,50 m

8° Bianchini Valentina 100 Hs 14”11

11° Barotti Michela salto triplo12,24 m

12° Barotti Michela salto in lungo 5,60

12° Miglio Luca lancio del disco 41,28 m

13° Lucrezia Conti 200 m 24”98

15° Vanchetti Andrea 400 Hs 55”28

22° Alesi Camilla salto triplo 11,73 m

24° Lucrezia Conti 100 m 12”37

