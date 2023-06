Atletica. La Libertas Unicusano a Palermo per la finale scudetto

Inizia la finale del Campionato di Società assoluto dove le ragazze dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno saranno a Palermo dove si svolgerà la finale scudetto, con in gara molte atlete che si sapranno farsi rispettare

Inizia la finale del Campionato di Società assoluto dove le ragazze dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno saranno a Palermo dove si svolgerà la finale scudetto, con in gara molte atlete che si sapranno farsi rispettare.

Una squadra molto compatta con punte di diamante come Lucrezia Conti (100 e 4×400), Ilaria Accame (200,400 e 4×400), Francesca Bianchi (800 e 4×400), Cavaline Nahimana (1500 e 5000), Valentina Bianchini (100 ostacoli), Lyan Bachini (400 ostacoli), Erica Sorrentino (3000 siepi), Sara Chiaratti (alto), Matilde Guarino (lungo), Michela Barotti (triplo), Francesca Dussin (asta), Greta Pistolozzi (peso), Fabiola Caruso (disco e martello), Sara Jemai (giavellotto), Sofia Fiorini (marcia), Gaia Batti (4×100), Roberta Fava (4×400) mentre in campo maschile ci saranno Diego Pettorossi (100,200 e 4×100), Mattia Bottai (400), Federico Maione (800 e 1500), Jean Maria Niomukiza (5000 e 3000 siepi), Federico Martelli (110 ostacoli), Andrea Vanchetti (400 ostacoli), Simone Luminoso (alto), Reda Chouboun (lungo), Andy Diaz (triplo), Lucio Neri (asta), Luca Miglio (peso e disco), Alessandro Sion (giavellotto), Lorenzo Bigazzi (martello), Gianluca Picchiottino (marcia), Giacomo Giovinazzo (4×100), Giampaolo Ippolito (4×100), Simone Baldi (4×100), Cosimo Paggini (4×400).

In classifica femminile particolarmente qualificate sono l’Atletica Brescia, Bracco Atletica Milano, Cus Pro Patria Milano, Atletica Milardi Rieti, Atletica Firenze e Atletica Brugnera Pordenone ma tutte le altre si presentano molto agguerrite.

In campo maschile Quercia Rovereto, Libertas Malignani Udine, Atletica Vicentina, Assindustria Padova e Atletica Trieste saranno le maggiori candidate ad un risultato importante.

Condividi: