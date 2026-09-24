Atletica. Libertas Unicusano a Perugia per i campionati italiani under 18

Ultimo week end di finali di società e questa volta si va a Perugia dove saranno di scena i campionati italiani di società under 18

Ultimo week end di finali di società e questa volta si va a Perugia dove saranno di scena i campionati italiani di società under 18.

La squadra amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno punta ad un buon piazzamento grazie ad alcuni atleti di buon livello come Cesare Caschili, impegnato nel salto in alto e nell’asta, Claudio Mercaldo nella 5 km di marcia, Giovanni Monelli, campione italiano cadetti lo scorso anno che sarò presente nel lungo e nei 110 ostacoli mentre in campo femminile le nostre ragazze parteciperanno con la casacca della Atletica Costa Etrusca, società con cui vi è una stretta collaborazione sinergica per permettere alle ragazze di esprimersi in contesti importanti e che vedrà Aurora Domenici nella marcia, Emma Salvini nei 1500 e 3000, Sveva Montanelli nei 400 e 800 e Agata Giusti nel giavellotto.

Una bella esperienza per i giovani atleti amaranto che rappresentano la linfa vitale per le squadre maggiori dei prossimi anni.

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