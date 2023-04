Atletica Libertas Unicusano: due progetti federali di sviluppo talenti a Livorno

Assegnati alla società amaranto dalla Federazione di atletica leggera due progetti per un piano di sviluppo dei talenti che avrà come sede Livorno e riguarderà il salto con l’asta e la marcia

Il salto con l’asta sarà seguito e coordinato da Andrea Albieri e Filippo Maniaci e prevederà lo sviluppo di nuovi talenti in tale disciplina dove avrà come testimonial il campione italiano promesse indoor 2022 Lucio Neri e le astiste Francesca Dussin e Diletta Vitali oltre a Daniele Carlotti e Federico Martelli, frutti del vivaio livornese. Sarà l’occasione per sviluppare un progetto per la diffusione di tale disciplina.

Il secondo polo riguarderà la marcia, fiore all’occhiello della Società amaranto leader in tale disciplina in campo nazionale, e sarà seguito da Massimo Passoni e Fabrizio Caprai, che vedrà in Gianluca Picchiottino, Davide Finocchietti, Omar Moretti e Sofia Fiorini i testimonial per i giovani che si avvicineranno a tale disciplina.

Soddisfazione in casa amaranto per il riconoscimento della bontà del lavoro che viene svolto, della qualità dello staff tecnico e di una progettualità che ha convinto la commissione tecnica.

Il presidente Fidal, Stefano Mei, si è detto “orgoglioso della risposta ricevuta dalle società, che stanno entrando sempre più nell’ottica di un progetto globale per la nostra atletica, che vede primariamente coinvolto il territorio e le società. L’auspicio è che sia un momento di lancio per la base, con una nuova fase di reclutamento e con momenti formativi e di affiancamento”.

