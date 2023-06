Atletica Libertas Unicusano: è terzo posto. Vincono Chahboun, Diaz e Picchiottino

La squadra maschile dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno non si è tirata indietro davanti agli intoppi dell’ultimo minuto per colpa di qualche infortunio e problemi nei viaggi. I “bimbi amaranto” hanno dato il meglio di sé conquistando un ambito terzo posto in finale A argento grazie a ben 3 vittorie.

Partenza della due giorni bergamasca con i 110 ostacoli dello junior Federico Martelli, chiamato a sostituire l’infortunato Adorni, che si confronta per la prima volta con gli ostacoli a 106cm, che rischia la caduta ma riesce a chiudere in 18″29 dimostrando un notevole senso di appartenenza. Sostituzione dell’ultimo minuto nei 100m per il giovanissimo Giacomo Giovinazzo che scende in pista al posto di Diego Pettorossi, bloccato in aeroporto per il ritardo dei voli dall’ America, e nonostante le tre partenze effettuate corre in un buon 11″19, lui ancora categoria allievi, mentre Mattia Bottai corre i 400m in 50″15, preso dall’emozione dovuta alla sua giovane età, lui già campione italiano indoor. Nel disco Luca Miglio scaglia il suo attrezzo a 40,34m, e nei 1.500m Federico Maione corre il suo stagionale in 3’53″37, con un gran finale in una gara davvero veloce. E’ stato poi il turno del recordman italiano Andy Diaz che con rincorsa molto ridotta e scarpe di gomma infila un salto da 15,74m, misura che gli basta comunque a vincere con margine la gara del salto triplo. Nel salto con l’asta un Lucio Neri in ripresa stacca il pass per il Challenge ed eguaglia il record societario assoluto valicando l’asticella a quota 4,70m; nei 3.000 siepi Jean Marie Niyomukiza taglia il traguardo al quarto posto con il nuovo primato personale di 8’58″47. Alessandro Sion nonostante i problemi fisici onora la manifestazione e lancia il suo giavellotto fino a 54,08m e centra la settima piazza. Dolce chiusura della prima giornata con il record societario assoluto della 4×100 demolito dal quartetto Ippolito-Baldi-Giovinazzo-Pettorossi che tagliano il traguardo in 41″85, ad un soffio dal podio, e con la vittoria del capitano Gianluca Picchiottino nei 5.000m di marcia in 20’18″74.

La seconda giornata si apre con i 56,45m di Lorenzo Bigazzi nel lancio del martello che gli valgono 9 punti, stesso punteggio per Simone Luminoso nel salto in alto che si ferma a 1,95m a causa di qualche problema nella sua rincorsa. Buona gara di Jean Marie Niyomukiza nei 5.000m che chiude con il crono di 14’21″62, mentre nei 400hs Andrea Vanchetti è terzo ad un soffio dal PB in 54″06. E’ stato poi il momento della terza vittoria per i nostri colori grazie al Mohamed Reda Chahboun che ha infilato un balzo da 7,69m, vincendo con margine su un parterre di avversari di rilievo. Nel peso arriva il primato per Luca Miglio che lancia l’attrezzo da 7,260kg a 12,78m, mentre Federico Maione corre gli 800m in 1’54″81. Seconda piazza per Diego Pettorossi nei 200m che chiude in 21″14, affaticato dal fuso orario e dal lungo viaggio dagli Stati Uniti. Chiusura della trasferta con un’entusiasmante 4×400 composta da Vanchetti-Bottai-Paggini-Pettorossi che disintegrano il record societario stabilito alla fase regionale del CdS di quest’anno correndo in 3’17″26.

Una trasferta che ha confermato la bontà e la notevole crescita della squadra con tanti elementi giovani del settore amaranto che hanno avuto la possibilità di fare esperienza accanto ad atleti di livello internazionale dai quali hanno potuto apprendere suggerimenti ed esperienza che sicuramente saranno molto utili per il proseguo della stagione.

