Atletica Libertas Unicusano. Inizio promettente per i giovani nelle campestri

Una bella festa di sport per questi giovanissimi che cercheranno di emulare i loro compagni più grandi anch’essi impegnati prossimamente nelle campestri

Con la fase regionale dei Campionati provinciali di cross inizia ufficialmente la stagione delle campestri per i giovani amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano quasi tutti alla loro prima esperienza nel fango.

A Collesalvetti nei 1.500m ragazzi terza piazza per Cesare Caschili in 5’48, seguito da Anuar Kammakh e Alessandro Domenici al 5° e 6° posto in 5’50 e 5’52. Niccolò Biagi, Lorenzo Battimelli e Nicola Tognoni si piazzano al 20°, 21° e 29° posto rispettivamente in 6’43, 6’47 e 7’17 mentre Francesco Fedi è 33° in 7’24. Al femminile 6° e 7° posto per Carlotta Masoni e Aurora Dominici in 6’12 e 6’18, seguite da Asia Giulian, Elisabetta Ferrari e Cecilia Borsellini al 28°, 30° e 36° posto in 7’07, 7’12, e 7’22, mentre Margherita Bondi e Denise Pozzi sono 37^ e 39^ in 7’26 e 7’47. Tra i cadetti sui 2.500m Edoardo Gori chiude in 7^ piazza in 10’01 seguito da Giancarlo Varrone e Martino Melucci in 10’15 e 10’16, mentre Michele Gori e Simone Coltelli sono 15° e 18° in 10’29 e 11’45. Le cadette impegnate sui 2.000m sono Giorgia Elisei e Anna Parisi che chiudono alll’8° e 10° posto in 10’45 e 12’14.

Folta la presenza nelle categorie esordienti con il secondo posto di Federico Santucci, i terzi i posti di Lorenzo Cresci, Celeste Caschili, Iavagnilio Micol e Caterina Bracaloni seguiti da Diego Silvi, Leonardo Pellegrini, Nico Pagliai, Dario Ottombrini, Davide Albieri, Giorgio Bianchini, Giacomo Laudicina, Cesare, Miriam Iaviagnilio, Emily Leonardini, Oliva Sidoti, Carolina De Simoni, Bedini Zoe, Giulia Annibale, Serena Casprini, Matilde Bufalini, Oliva Cagliaresi, Lucia Pietrasanta, Ines Giulian, Diana Passalacqua, Stella D’Ippolito, Francesco Martini, Edoardo Filippi, Matteo Pietrasanta, Lorenzo Andreotti, Mattia Pierozzi, Tommaso Pellerini, Carolina Brilli, Camilla Tosi, Emma Ceccarini, Diana Chimenti, Pietro Scelfo, Nathan Balloni, Elia Pagliai, Leone Lennox Villano, Nicola D’Ippolito, Leone De Gaetano, Agata Gini, Vittoria Ciulli, Sofia Balest, Elisabetta Demuro, Alice Galli, Ambra Serenari.

