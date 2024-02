Atletica Libertas Unicusano Livorno: 10 titoli toscani nei lanci

A Lucca in occasione dei Campionati toscani di lanci invernali invece ben 10 titoli toscani per i portacolori amaranto dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno

Ancora una settimana densa di risultati di livello con Andy Diaz che a Torun (POL) sigla un’altra miglior prestazione mondiale stagionale volando con i suoi tre balzi a 17,61m, avvicinando ancora di più il record italiano indoor. A Lucca in occasione dei Campionati toscani di lanci invernali invece ben 10 titoli toscani per i portacolori amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno.

A Lucca doppietta di titoli per Fabiola Caruso che fa lo stagionale nel disco lanciando a 47,80m, mentre nel martello si avvicina di molto fermandosi a 52,68m. Titolo nel martello promesse per Greta Pistolozzi anche lei vicinissima al suo primato fa volare l’attrezzo a 39,42m. Nel disco giovanile Chiara Ferrari vince con un lancio da 35,48m, e vince il titolo giovanile anche Lorenzo Ceccanti che manda il suo martello a 53,57m. Oro promesse e assoluto per Stefano Marmonti che si conferma nel disco a 48,03m, mentre Luca Miglio avvicina il primato con 42,25m arrivando terzo assoluto e seconda promessa. Doppio titolo assoluto e promesse anche per Giancarlo Perrella nel giavellotto, vicinissimo anch’egli al primato con una bracciata da 60,84m. primato personale e nuovo record societario di categoria, e titolo toscano promesse a Lorenzo Bigazzi nel martello con un lancio da 59,61m., nuovo primato personale e vicinissimo alla fatidica fettuccia dei 60 metri. Giornata non facile per il multiplista Daniele Carlotti che nel giavellotto si ferma a 32,81m mentre nel disco a 25,80m.

Condividi:

Riproduzione riservata ©