Atletica Libertas Unicusano Livorno, conquistate anche le finali scudetto Under 23

Nuova grande impresa per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno che conquista anche la finale scudetto under 23 con la squadra femminile e maschile.

Un risultato eccellente che dimostra tutta la bontà della compagine amaranto che si troverà nell’arco di due settimane a gareggiare a Rieti per lo scudetto under 23 e a Modena per il settore assoluto sia in campo femminile che maschile, un traguardo raggiunto solo da altre due Società italiane, l’Atletica Vicentina e l’Atletica Studentesca Andrea Milardi di Rieti.

Continua così la scoppiettante estate amaranto che ha visto prima Pettorossi e Accame partecipare ai Campionati Europei di Roma, poi Accame, Pettorossi e Diaz alle Olimpiadi di Parigi con la fantastica medaglia olimpica di Andy, quindi Paggini ai Campionati Mondiali under 20 di Lima ed ora queste quattro squadre nelle finali scudetto.

