Atletica Libertas Unicusano Livorno: è finale scudetto del campionato 2024

I maschi approdano per la prima volta in finale scudetto con una squadra che nel corrente anno ha ottenuto un terzo posto in finale A argento ma che è riuscita a dimostrare la sua compattezza e valore conquistando una ottima quinta piazza a livello nazionale per il 2024

Grande impresa per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno che conquista la partecipazione alla finale scudetto 2024 del campionato di società assoluto con entrambe le squadre, quella femminile e quella maschile.

Un risultato storico per la società amaranto, ma è anche un risultato storico per la città di Livorno che avrà due squadre di atletica leggera nel massimo campionato che assegna lo scudetto.

Il risultato conquistato è merito di un gruppo di atleti molto affiato seguito con capacità dal valente settore tecnico, un risultato fortemente voluto durante una stagione lunghissima, con risultati di assoluto valore.

Le donne, già in serie A nella attuale stagione, con un gran quinto posto sono attese da una conferma dei valori espressi da diverse atlete che quest’anno sicuramente sapranno dare grandi soddisfazioni, i maschi approdano per la prima volta in finale scudetto con una squadra che nel corrente anno ha ottenuto un terzo posto in finale A argento ma che è riuscita a dimostrare la sua compattezza e valore conquistando una ottima quinta piazza a livello nazionale per il 2024, una squadra di grande valore con atleti di livello internazionale.

Grande soddisfazione nel club amaranto per un risultato non certamente scontato ma frutto di un serio e meticoloso lavoro che ha visto arrivare in amaranto atleti di primo piano.

Vista questa ammissione proseguiranno i contatti per portare nuovi atleti ad integrare la già ottima formazione, con già moltissime richieste da parte di diversi atleti italiani a poter vestire la maglia amaranto in un club ambizioso che potrà permettere di svolgere una finale scudetto ed una attività di primo piano.

