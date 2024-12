Atletica Libertas Unicusano Livorno, inizio di stagione al top

Un inizio di stagione sicuramente di ottimo livello per una stagione che si annuncia particolarmente interessante

Inizia alla grande la stagione invernale per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno ed ecco che Francesco Alliegro si mette in grande evidenza nel 2° Eset Cross Challenge di Milano dove ottiene un brillantissimo secondo posto in una gara con un notevole tasso tecnico dietro all’ungherese Palkovits, campione europeo under 23, una gara di cross breve sui 5 kilometri percorsi da Francesco sotto i 14’00”0.

A Cittadella in provincia di Padova Jean Marie Niyomukiza alla Maratonina della Città Murata ottiene una bella vittoria in 1h03”46 davanti ad atleti molto accreditati come Belhiti Mustafà e Ouhda Ahmed atleta che ha partecipato agli europei.

