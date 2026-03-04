Atletica Libertas Unicusano Livorno: pioggia di record e tre argenti agli Assoluti indoor

Quinto posto nella classifica di società, primato italiano Promesse per Sofia Fiorini e record storico nella 4x2 giri: stagione al coperto chiusa in modo straordinario dagli amaranto

Si conclude nel migliore dei modi, in maniera sbalorditiva, la stagione indoor con i Campionati Italiani Assoluti che hanno visto una grande partecipazione degli atleti amaranto: ben 15, una delle prime società in Italia per numero di atleti che avevano ottenuto il minimo di qualificazione.

Su tutti il nuovo primato italiano Promesse ottenuto da Sofia Fiorini nella 3 km di marcia. In una gara condotta da Antonella Palmisano, Sofia ha conquistato la medaglia d’argento con il nuovo record italiano di 12’25”54, una prestazione eccezionale che cancella il primato di una grande atleta della marcia mondiale come Anna Maria Sidoti, stabilito nel lontano 1991. Trentacinque anni dopo, Fiorini riscrive la storia.

Ma è stata la giornata della caduta dei record storici. La 4×2 giri formata da Mirco Fragola, Riccardo De Cesare, Cosimo Paggini e Alessandro Carugati ha conquistato la sesta posizione con il tempo di 3’18”89, abbattendo il primato di 3’19”03 detenuto dal Cus Pisa dal 1976: cinquant’anni dopo, gli amaranto aggiornano il libro dei record.

Sempre parlando di medaglie, ecco la seconda d’argento grazie a Gianluca Picchiottino, autore di un grande 18’22”77 nella 5 km di marcia: primato personale e settimo tempo all time italiano, alle spalle del solo Francesco Fortunato, che nella stessa gara ha ottenuto la miglior prestazione mondiale stagionale.

Terzo argento per Andy Diaz, che dopo un periodo di stop dovuto a problemi fisici successivi ai campionati del mondo ha testato la rincorsa breve con un unico, splendido balzo a 16,90.

Ottimo quinto posto per il giovane Tommaso Triolo nei 60 ostacoli: vittoria in batteria con 7”93 e miglioramento a 7”87 in finale. Nei 60 ostacoli femminili rammarico per Elisa Fossatelli, fuori dalla finale per un solo centesimo.

Nelle altre gare, brillante prestazione di Romeo Monaci nei 60 metri: conquista della finale con 6”68, ma forfait all’atto conclusivo per un infortunio accusato nel finale della batteria. Negli 800 metri due gli amaranto in gara: miglior piazzamento per Niccolò Galimi, nono in 1’50”33, seguito da Riccardo De Cesare in 1’52”03.

Giornata da dimenticare per Marta Giovannini, che nel pentathlon era partita bene ma si è dovuta arrendere nell’ultima prova degli 800 a causa di un virus, così come Francesca Dussin, incappata in tre errori alla misura d’ingresso nel salto con l’asta. Decimo posto per Jasmine Al Omari nel salto triplo, ottavo per Tommaso Russo nel getto del peso con 15,86 e ben cinque nulli di pedana.

La manifestazione si è chiusa con un bellissimo quinto posto nella classifica di società, segno di una consistenza tecnica di notevole valore: davanti due gruppi militari, ma altrettanti sodalizi alle spalle della formazione livornese. Un bilancio che certifica la crescita e la solidità del movimento amaranto.

