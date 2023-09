Atletica. Libertas Unicusano Livorno: secondo posto degli allievi ai Campionati Italiani di società

Mai una squadra allievi aveva avuto simile risultato, un risultato di squadra con ragazzi veramente eccezionali che si sono sacrificati per raggiungere questo ambizioso risultato che rimarrà un bellissimo ricordo nella loro vita

Grandissima prova della squadra allievi dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno impegnata a Campi Bisenzio per la finale A argento del Campionato di Società. Entrata in finale con il secondo miglior punteggio, lottando punto per punto, si sono issati fino a confermare la classifica di ammissione, ad un solo punto dal gradino più alto del podio. Mai una squadra allievi aveva avuto simile risultato, un risultato di squadra con ragazzi veramente eccezionali che si sono sacrificati per raggiungere questo ambizioso risultato che rimarrà un bellissimo ricordo nella loro vita.

Partenza con i 110hs che vedevano impegnato Davide Felicetti che taglia il traguardo con il nuovo primato personale di 16″82. Il secondo risultato utile è quello di Matteo Albieri che nel salto con l’asta fallisce l’assalto al personale valicando l’asticella a quota 2,80m. Medaglia d’argento per Giacomo Giovinazzo nei 100m che sfiora il primato personale tagliando il traguardo in 11″15 e va a medaglia anche Mattia Bottai che taglia al terzo posto il traguardo dei 400m in 50″81. Nel salto triplo Michael Noya atterra a 11,48m regalando tanti centimetri allo stacco, mentre nel giavellotto Fabio Ciabatti arriva a 22,17m. Buone le prove nel mezzofondo, Edoardo Manfanetti corre un buon 4’26″50 in un 1.500m molto tattico, mentre Daniele Benedetti taglia il traguardo dei 2.000 siepi in 7’10″91. Primato personale per Giovanni Marinozzi che all’ultimo lancio scaglia il disco a 34,52m, mentre nei 5.000m di marcia Omar Moretti sfiora il suo recente primato chiudendo in solitaria in 21’35″59. L’acuto di giornata arriva in chiusura dove la 4×100 composta da Noya-Bottai-Giovinazzo-Felicetti vince l’argento stabilendo il nuovo record societario di categoria con il crono di 43″52 che resisteva dal 1976.

L’acuto della seconda giornata arriva in apertura. Dopo vari tentativi Lorenzo Ceccanti supera abbondantemente il muro dei 60 metri nel martello facendo volare l’attrezzo a 60,95m, sbaragliando la concorrenza, che vale anche per lui il nuovo record societario. Si è proseguito poi con i 400hs di Mattia Bottai chiusi in 58″83 e con l’1,60m di Fabio Ciabatti nell’alto. Nel lungo Davide Felicetti atterra a 6,01m, mentre nel peso altro primato per Giovanni Marinozzi che arriva a 9,46m. Argento nei 200m per Giacomo Giovinazzo che corre in 22″52, e nelle gare di mezzofondo Edoardo Manfanetti chiude gli 800m in 2’09″32 e Federico Fasano invece taglia il traguardo dei 3.000m in 9’37″51. Chiusura di manifestazione con la consueta 4×400 composta da Noya-Benedetti-Albieri-Vannini che corrono in 4’02″25.

Si conclude così l’attività degli allievi in una stagione di grandi prestazioni e ora per la società le finali del Campionato di Società under 23 a completare una stagione veramente eccezionale.

Condividi: