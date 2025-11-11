Atletica Libertas Unicusano: nel 2026 quattro finali scudetto di club per sognare

La notizia era nell’aria ma la certezza è giunta da parte della Federazione di atletica leggera che a conclusione della stagione ha diramato quelle che saranno le ammissioni ai Campionati di Società 2026, una grande soddisfazione per il sodalizio amaranto che sarà ammesso e protagonista in tutte le quattro finali scudetto che vanno dal settore maschile e femminile assoluto a quelle under 23.

Un risultato veramente eccezionale che bissa quanto ottenuto lo scorso anno e che pone il sodalizio tra le migliori società italiane, una delle poche a cogliere questo fantastico poker, una leadership costruita anno dopo anno, con l’inserimento di atleti di assoluto valore che hanno colto importanti risultati alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo e agli Europei, con la peculiarità di dare la possibilità ai tanti ragazzi livornesi di calcare piste e scenari ai massimi livelli nazionali ed internazionali il tutto grazie ad un ottimo settore tecnico che con grande passione e preparazione sta ottenendo risultati eccezionali.

Ora l’attenzione si sposterà sui possibili nuovi arrivi per essere sempre più competitivi per riuscire a confermarsi ai massimi livelli sia di squadra che individuali, essere un punto di riferimento per l’atletica italiana con i progetti sport e studio ideati con l’ Università Niccolò Cusano, con eventi sportivi nella città di Livorno e cercare di confermarsi la prima città italiana nello sport dell’atletica leggera, insieme agli altri sodalizi della provincia, così come decretato dall’ indice di sportività pubblicata da Il Sole 24 ore.

