Atletica Libertas Unicusano, pioggia di medaglie tricolori per gli under 23

Due argenti e quattro bronzi ai Campionati Italiani Under 23 e di prove multiple: gli atleti livornesi si mettono in evidenza nonostante il grande caldo con numerosi piazzamenti di prestigio e diversi primati personali

Sei medaglie e tanti risultati di rilievo per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno. È questo il bilancio della trasferta di Molfetta, teatro dei Campionati Italiani Individuali Under 23 e dei Campionati Italiani di prove multiple, dove gli atleti livornesi si sono distinti nonostante le temperature torride.

Le due medaglie d’argento sono arrivate grazie a Davide Camilli, secondo nel lancio del martello con la misura di 61,46 metri, ormai su livelli di assoluta continuità, e a Leandro D’Amore, che dopo i problemi fisici della scorsa e dell’attuale stagione è tornato a esprimere tutto il proprio talento centrando il primato personale con 15,66 metri e sfiorando il titolo italiano per pochi centimetri.

Quattro le medaglie di bronzo conquistate. Sul podio è salito Alessandro Carugati nei 400 ostacoli: dopo una batteria corsa in 52″42, in finale ha chiuso in 51″75, lontano dal personale ma sufficiente per il terzo posto. Bronzo anche per Tommaso Russo, autore del record personale con 16,51 metri, risultato di grande valore considerando che è ancora un atleta under 21. Terzo gradino del podio anche per Samuele Zanti nei 3.000 siepi, conclusi in 9’02″29, con l’obiettivo adesso di abbattere il muro dei nove minuti. Medaglia infine anche per la staffetta 4×400 composta da Alessandro Carugati, Emanuele Colloca, Cosimo Paggini e Liuzzi, vincitrice della propria serie in 3’18″16, tempo che è valso il bronzo tricolore.

La spedizione a Molfetta ha regalato anche altri risultati significativi. Emanuele Colloca è rimasto fuori dalla finale dei 400 ostacoli per appena 36 centesimi, fermando il cronometro a 53″24. Elisa Fossatelli, dopo il 13″65 in batteria, ha corso la finale in 13″87, chiudendo al quarto posto a pochi centesimi dal podio.

Quarto posto anche per Stefano Marmonti, che nel lancio del disco, nonostante i favori del pronostico, si è fermato a 50,32 metri. Per appena due centesimi Stephen Akenuwa ha mancato la finale dei 100 metri, chiudendo in 10″78. Completano il quadro il 12″31 di Gaia Batti nei 100 metri, il 48″56 nei 400 e l’1’55″50 negli 800 di Cosimo Paggini.

Nelle prove multiple, infine, quinto posto nell’eptathlon per Annalisa Pastore, che ha stabilito il proprio record personale con 5.248 punti, impreziosito dal 1,71 nel salto in alto. Sesta posizione invece per Marta Giovannini, che ha totalizzato 5.125 punti nonostante un risentimento fisico che ne ha limitato la prova conclusiva degli 800 metri, impedendole di esprimersi sui propri migliori livelli.

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