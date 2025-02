Atletica Libertas Unicusano, poker di medaglie agli Italiani promesse e juniores

Tante medaglie e ottimi piazzamenti per gli amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno in gara ai Campionati italiani juniores e promesse ad Ancona. Ben 4 medaglie, altri 2 atleti nei primi otto posti, e il quinto posto nel Campionato di Società promesse maschile, questo è il ricco bottino.

La prima medaglia è arrivata nel lungo con Samuele Baldi che sigla il primato personale indoor con un salto da 7,58m , in una serie molto consistente con tutti salti sopra i 7,50m, che gli permette di mettersi il bronzo al collo, a un solo centimetro dall’argento in un inizio di stagione veramente consistente sotto la guida del coach Del Medico.

L’indomani la prima medaglia la centra Leandro Andrea D’Amore che grazie al suo secondo salto da 15,07m arriva alla medaglia di bronzo anche per lui un inizio di stagione veramente interessante. Argento per Elisa Fossatelli nei 60 ostacoli . La neo amaranto corre la batteria in 8″49, per poi andare a sfiorare il personale in finale chiudendo in seconda piazza in 8″39 con un pizzico di rammarico ma la stagione all’aperto potrà dimostrare le doti dell’allieva di Veronica Borsi, indiscussa azzurra e leader degli ostacoli bassi e da poco neo capo settore degli ostacoli azzurri. Per Elisa anche un buon 7″65 nei 60m a dimostrazione di un’ ottima base di velocità. Bronzo anche per Tommaso Russo nel peso, che dopo due nulli d’apertura accede alla finale con una bracciata da 16,00m, per poi migliorarsi all’ultimo lancio fino a 16,16m. La tensione della gara, l’ingresso alla gara con la leadership italiana hanno giocato un brutto scherzo a questo giovanissimo atleta balzato agli onori da pochi mesi. Nei 60m Romeo Monaci si migliora ancora in batteria correndo in 6″77, accedendo alla finale che chiuderà all’ottavo posto in 6″83, confermandosi sui suoi migliori tempi e per lui il solo tempo di ricaricarsi per partecipare ai prossimi campionati italiani assoluti. Settimo posto per Riccardo De Cesare che vince la sua serie in 1’54″53, in una gara tattica dove ha dimostrato tutte le sue qualità.

Ottima prova per Claudio De Santis nei 5.000m di marcia in cui riesce a migliorare addirittura il tempo all’aperto marciando il nuovo primato di 22’52″40. Eguaglia il suo primato indoor Mirco Fragola nei 400m che non riesce ad accedere alla finale con il crono di 49″36, così come Valentina Bianchini che corre i 60 ostacoli in 8″94, non lontana dallo stagionale.

Un avvio di campionati italiani indoor molto consistente con una ottima partecipazione e risultati di valore.

