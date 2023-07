Atletica Livorno, ancora buoni risultati per i biancoverdi

FOTO FIDAL

Buone notizie per l’Atletica Livorno dalle varie competizioni che si sono svolte di recente in Italia e all’estero. Gli atleti e le atlete del prolifico vivaio biancoverde si sono infatti messi in luce in varie occasioni. Cominciamo dal discobolo Massimo Mannucci, che gareggia per il Gruppo Sportivo Aeronautica, il quale ha ormai assunto una dimensione internazionale: nella riunione svoltasi a Karlstad, in Svezia, il livornese ha ottenuto un ottimo quarto posto con la misura di 62.50 metri, terza prestazione personale di sempre a soli 23 centimetri dal suo record personale.

Ormai Mannucci è una garanzia anche per la nazionale italiana nella specialità del lancio del disco.

Sempre per quanto riguarda il panorama internazionale, c’è da segnalare che la martellista Rachele Mori (Fiamme Gialle) è stata convocata dal settore tecnico della Fidal per i Campionati Europei Under 23 che si svolgeranno a Espoo (Finlandia): la livornese, vincitrice del titolo mondiale Under 20, si presenta alla competizione continentale con il quarto miglior risultato del ranking del lancio del martello e può dunque aspirare a una medaglia.

E veniamo alle competizioni di livello nazionale, a partire dal terzetto dell’Atletica Livorno che è stata convocato ai Campionati Italiani Universitari, disputati nelle Marche a Camerino e Fabriano, e che per l’occasione ha indossato la maglia del Cus Pisa. Molto bene Jacopo Naele Fiorini che ha migliorato il proprio primato nel salto con l’asta valicando la misura di 4,60 metri e piazzandosi così all’ottavo posto in classifica. Protagonista anche Margherita Guarducci, che nei 100 metri con il tempo di 12.35 (sua seconda miglior prestazione stagionale) si è classificata al dodicesimo posto. Ma per la velocista biancoverde il meglio doveva arrivare il giorno dopo, quando sui 200 metri correva in 25.45, frantumando di tre decimi il suo precedente record personale.

Mauro Giuliano, invece, non riusciva a brillare nella prova degli 800 metri, ma si rifaceva nella staffetta 4×400 dando un notevole contributo al quarto posto finale con l’ottimo tempo di 3.17.65.

Occhio al giovane mezzofondista Nicola Baiocchi, in continua crescita: al meeting di Parma il biancoverde non solo ha migliorato alla grande il proprio primato personale nei 1.500 metri, ma correndo in 3.46.24 ha anche ottenuto il minimo per la partecipazione ai Campionati Europei Under 20. Davvero un atleta molto interessante e con un grande potenziale ancora da esplodere.

A dimostrazione che il settore giovanile continua ad essere il punto di forza dell’Atletica Livorno, c’è da segnalare la grande prestazione di Edoardo Borchi – categoria cadetti – nel salto in lungo: a Grosseto ha infatti saltato la misura di 7.06 metri che rappresenta il nuovo record toscano Under 16 (il precedente primato era dato 1986…): davvero un grandissimo risultato in prospettiva. Rimanendo nel settore giovanile sono da mettere in evidenza le ottime prestazioni dei biancoverdi nel Campionato toscano di marcia e di corsa su strada che si è disputato a Calenzano.

Titolo regionale cadette alla bravissima Valentina Adamo sulla distanza dei 3 km, con secondo posto per Sofia Cosci.

Nella gara maschile, secondo posto per un Giacomo Traina in crescita. Nella categoria Under 14, nettissima affermazione sui 2 km per Ginevra Lucarelli chi conquista così il titolo toscano; tra i ragazzi, buon terzo posto per Filippo Ceccarini.

Per concludere la rassegna dei risultati, torniamo al settore assoluto, citiamo il secondo posto nel meeting di Imperia di Giacomo Bianchini che sui 400 metri ha fermato il cronometro su 48.73 che è il suo nuovo primato personale.

