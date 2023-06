Atletica Livorno, la 4×100 femminile è campionessa toscana

Ottimi primati personali per Margherita Guarducci (100 metri) e Nicola Baiocchi (800)

Diversi responsi positivi per l’Atletica Livorno nelle varie competizioni disputate nei giorni scorsi tra la Toscana e il Nord Italia. Cominciamo dal Meeting Città di Sesto Fiorentino dove la 4×100 femminile – nonostante non potesse schierare la formazione titolare per alcuni infortuni – si è aggiudicata alla grande il titolo toscano assoluto. Le neocampionesse biancoverdi hanno avuto la meglio sulle temibili rivali della Toscana Empoli Nissan: il quartetto composto da Caterina Bianchini, Margherita Guarducci, Irene Buselli ed Eleonora Parlanti è stato abbastanza pulito nei cambi e ha chiuso la gara in un discreto 48.34 per la soddisfazione dell’allenatore Giuseppe Pucini. Davvero una bella prova per le atlete livornesi e la sensazione che la staffetta veloce femminile dell’Atletica Livorno sarà sicuramente protagonista al prossimo Challenge Assoluto.

In precedenza, nella gara dei 100 metri, si era ritagliata un ruolo da protagonista Margherita Guarducci: inserita nella prima batteria, quella delle atlete con gli accrediti migliori, dimostrava di essere in eccellenti condizioni di forma facendo fermare il cronometro in 12.27, cioè nuovo primato personale migliorato di tre centesimi. La velocista classe 2000 è salita così sul podio del meeting piazzandosi al terzo posto assoluto della graduatoria, mentre al quinto ecco la compagna di allenamenti Irene Buselli che ha fatto registrare un buon 12.38.

Nella velocità maschile, buone le prestazioni di Marco Orsellini che correndo in 11.03 ha sfiorato il personale e di Giacomo Bianchini che con 11.11 ha cancellato il suo vecchio primato di 11.18. Negli 800 metri femminili, l’allieva Flavia Pascu si è piazzata ottava in 2.30.89 davanti all’altra giovanissima biancoverde Anna Amore Bianco in 2.34.66. Nella serie unica maschile dei 3000 chiudeva quindicesimo, terzo degli allievi, Andrea Masi in 9.52.51 (primato migliorato di 20 secondi). Nel lancio del disco allievi, bene Luca Balestri che, è giunto terzo con la misura di 28,27 metri che è record personale.

Ottimi risultati anche nel Trofeo d’Estate svoltosi in notturna in Emilia Romagna, precisamente a Rubiera. Nei 1000 metri cadetti bel progresso cronometrico di Andrea Manfredi arrivato quinto in 2.43.92, nuovo personale.

Il promettente Nicola Baiocchi ha confermato le sue eccellenti doti piazzandosi al terzo posto negli 800 metri alle spalle del marocchino Ben Hachimi e del bolognese Conti in 1.51.81 nuovo primato personale (precedente 1.52.82): con questo tempo, è diventato il terzo bianco verde di sempre alle spalle di Joao Bussotti e Omar Rachedi. E il biancoverde Baiocchi ha ancora ottimi margini di miglioramento vista la sua giovane età. Primato personale anche per l’infaticabile Enrica Bottoni che completava i 3000 metri al secondo posto in 9.52.58 che vale anche il terzo posto delle graduatorie sociali dietro Giulia Morelli e Irene Antola. Una bella soddisfazione per la biancoverde, sempre protagonista sulle distanze lunghe.

A Cuneo sono invece stati impegnati gli atleti del salto in alto nel 24° Meeting Walter Merlo: anche in terra piemontese, brillano i colori biancoverdi con la vittoria dell’allieva Emma Pieri che ha superato l’asticella posta a 1,63 metri. Seconda classificata l’altra giovanissima Aurora Sarti con 1,60. Tra i maschi, buon terzo posto di Iacopo Storai con 1,80.

A Cecina, lunedì scorso, le gare di salti sono invece state disturbate da un vento molto fastidioso. Nell’asta femminile terzo posto per Rebecca Raiola con la misura di 3 metri. Ha vinto invece la gara maschile Jacopo Naele Fiorini con due salti soli buoni a 4,10 e 4.30. E’ salito sul podio anche Manaseb Scotto, terzo classificato con 3.90 metri che è il suo nuovo record personale. Nel salto in lungo ha sfiorato il podio Beatrice Guarducci, piazzandosi al quarto posto con 4.84 metri; quinta la compagna Alessandra Marasco con 4.83. Infine, nel salto in alto, un’altra dimostrazione di bravura e di impegno da parte del capitano biancoverde Andrea Lemmi, che si è aggiudicato la gara con la misura di 2.06: un esempio per tutti gli atleti più giovani.

