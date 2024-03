Atletica. Marmonti in azzurro in Coppa Europa

Per Stefano Marmonti, discobolo di belle speranze, allenato da Cosimo Scaglione, uno splendido inizio di stagione dopo l’esperienza in azzurro dello scorso anno ai Campionati Europei under 20 a Gerusalemme

Neanche il tempo di indossare la maglia amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, vincere un titolo italiano promesse nel disco la scorsa settimana ed ecco la convocazione per la Coppa Europa di lanci in programma a Leiria in Portogallo il 9 e 10 marzo.

Per Stefano Marmonti, discobolo di belle speranze, allenato da Cosimo Scaglione, uno splendido inizio di stagione dopo l’esperienza in azzurro dello scorso anno ai Campionati Europei under 20 a Gerusalemme, ora questa convocazione in azzurro under 23 per confermare i notevoli progressi fin qui raggiunti, lui classe 2004 assapora questa convocazione con i più grandi per una stagione di grandi impegni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©