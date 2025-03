Atletica, Marmonti onora la maglia azzurra. Bene gli amaranto nel cross

Il discobolo amaranto fa suo anche lo standard per gli Europei U23 in programma a Bergen in Norvegia a luglio ed è settimo nella gara della sua categoria. Per lui anche l’argento con la squadra maschile U23 azzurra

Ottima prestazione a Nicosia (Cipro) in occasione della Coppa Europa di lanci per Stefano Marmonti che onora la maglia azzurra centrando il primato personale nel disco che atterra a 53,48m. Il discobolo amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno fa suo anche lo standard per gli Europei U23 in programma a Bergen in Norvegia a luglio ed è settimo nella gara della sua categoria. Per lui anche l’argento con la squadra maschile U23 azzurra.

A Cassino in occasione della Festa del cross e Campionati Italiani di cross bene la giovane Rebecca Bellini con i colori della Toscana nei 2 km chiude in 7’28 conquistando il bronzo con la rappresentativa, mentre l’altro giovane Riccardo Seripa sui 3 km fa 11’01. Nel cross corto Samuele Zanti chiude in ottima posizione con in 9’19. Nei 10 km maschili il miglior amaranto è di Francesco Alliegro che conclude la sua prova in 32’17, mentre Jean Marie Niyomukiza atteso ed in grande forma si ferma a 34’18 a causa di una distorsione e conclude la gara per spirito di squadra mentre Filippo Benvenuti fa 43’23. Bene la squadra femminile che centra la 14esima piazza generale confermandosi anche per il prossimo anno. La migliore amaranto nella prova è per Alessandra Succetti che corre gli 8km in 31’40, poi Margherita Voliani con 33’26 e Anita Ghelardoni in 33’50.

