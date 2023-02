Atletica, Masoni campionessa toscana. Bene Dominici e Gori

Inizia l’attività indoor anche per le categorie giovanili a Carrara con l’assegnazione dei titoli toscani giovanili nella marcia e le gare riservate al settore promozionale maschile

Carlotta Masoni si è laureata campionessa toscana nei 1.000m di marcia con il crono di 5'09″21, siglando anche il nuovo record societario di categoria sulla distanza. Bronzo per Aurora Dominici che taglia il traguardo in 5'37″44 mentre Livia Anguillesi termina in 5'53″59. Tra le cadette, impegnate sui 2.000m di marcia, Eleonora Lenzi è sesta con il tempo di 10'35″04, mentre Vittoria Ingusci chiude la sua prova in 11'44″12.

Nel lancio del peso cadetti primato personale per Giancarlo Varrone che scaglia l’attrezzo a 9,69m, mentre Alessio Fiori arriva a 6,92m. Nei 50m invece finale raggiunta da Edoardo Gori e Giancarlo Varrone che corrono le batterie rispettivamente in 6″66 e 6″84, per poi concludere la loro prova in finale in 6″66 e quarto posto nella finale dei primi e 6″79, primato personale di entrambi.

In gara anche Martino Melucci, Michele Gori e Alessio Fiori che tagliano il traguardo del rettilineo di Carrara in 7″01, 7″27, e 7″52. Nella gara riservata ai ragazzi il più veloce degli amaranto è Diego Perini che sprinta in 8″08, seguito da Gabriele Monti e Reda Lioui rispettivamente in 8″65 e 9″34. Negli 800m Cesare Caschili corre la sua prova in 2’38″06, mentre Annuar Kammakh chiude in 2’45″93 e Niccolò Biagi in 3’01″77. La 4x160m amaranto formata da Biagi-Kammakh-Perini-Caschili taglia il traguardo in 1’44″64.

