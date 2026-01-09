Atletica. Milena Masolini e Adam Gouem arrivano in amaranto
Due nuovi arrivi ad arricchire l’ambiziosa società amaranto dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno: si tratta della ventiduenne Milena Masolini e Adam Gouem, classe 2006, proveniente dall’Atletica Edera Forlì, un atleta molto promettente da gran fisico
Due nuovi arrivi ad arricchire l’ambiziosa società amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno: si tratta della ventiduenne Milena Masolini, mezzofondista veloce con i suoi ottimi primati personali sugli 800 con 2’04”51 all’aperto e 2’06”88 indoor, atleta di vertice italiano con varie finali tricolori proveniente dall’ Atletica Valchiavenna che andrà a completare il mezzofondo amaranto al fianco di Giusti, Voliani, Succetti e alla giovanissima Silvestri.
In campo maschile ecco giungere a Livorno Adam Gouem, classe 2006, proveniente dall’Atletica Edera Forlì, un atleta molto promettente da gran fisico, ostacolista già sotto osservazione da parte del settore tecnico della federazione che nel 2025 è riuscito a conquistarsi la finale sia ai campionati Italiani juniores Indoor che all’aperto, vanta ottimi tempi come 14”10 nei 110 ostacoli under 20, con un buon 14”80 in quelle assoluto e 8”15 sui 60 ostacoli indoor. Per lui una stagione importante dove potrà cresce accanto a Tommaso Triolo e al navigato Federico Quinti.
Curiosità e silenzio per quanto riguarda gli slot degli atleti stranieri che sicuramente saranno atleti di interesse internazionale.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.