Atletica. Milena Masolini e Adam Gouem arrivano in amaranto

Due nuovi arrivi ad arricchire l’ambiziosa società amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno: si tratta della ventiduenne Milena Masolini, mezzofondista veloce con i suoi ottimi primati personali sugli 800 con 2’04”51 all’aperto e 2’06”88 indoor, atleta di vertice italiano con varie finali tricolori proveniente dall’ Atletica Valchiavenna che andrà a completare il mezzofondo amaranto al fianco di Giusti, Voliani, Succetti e alla giovanissima Silvestri.

In campo maschile ecco giungere a Livorno Adam Gouem, classe 2006, proveniente dall’Atletica Edera Forlì, un atleta molto promettente da gran fisico, ostacolista già sotto osservazione da parte del settore tecnico della federazione che nel 2025 è riuscito a conquistarsi la finale sia ai campionati Italiani juniores Indoor che all’aperto, vanta ottimi tempi come 14”10 nei 110 ostacoli under 20, con un buon 14”80 in quelle assoluto e 8”15 sui 60 ostacoli indoor. Per lui una stagione importante dove potrà cresce accanto a Tommaso Triolo e al navigato Federico Quinti.

Curiosità e silenzio per quanto riguarda gli slot degli atleti stranieri che sicuramente saranno atleti di interesse internazionale.

