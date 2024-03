Atletica. Nahimana ai campionati del mondo di cross

Fine settimana all’insegna dei Campionati del mondo di cross a Belgrado dove, ancora una volta, Livorno, con l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, sarà presente grazie alla presenza di Cavaline Nahimana, la forte fondista che gareggerà con i colori della nazionale del Burundi. Per Cavaline una ottima opportunità per mettersi in evidenza soprattutto dopo l’ottima prova alla Maratona di Roma 2h33’01.

Sempre per il mezzofondo amaranto da segnalare una nuova convocazione in raduno azzurro per l’altra mezzofondista Margherita Voliani, la giovane livornese, che quest’anno formerà una eccezionale coppia insieme a Cavaline.

Livorno sempre presente questa volta anche a Belgrado grazie ai colori amaranto della Atletica Libertas Unicusano Livorno.

