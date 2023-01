Atletica, Pettirossi mette a segno il proprio record personale

Una bellissima prestazione per il campione italiano 2022 che porta il nome della Libertas Unicusano oltre oceano e in mezzo alle tante maglie dei club e college americani ora spicca quella amaranto targata Livorno e Unicusano

Stanotte mentre continuano le manifestazioni in giro per l’Italia, Diego Pettorossi, non più studente di college americano, ma negli Stati Uniti per lavoro, ha esordito al meeting a New Mexico, nei metri 200 andando a cogliere il proprio primato personale con 20”99 collocandosi così tra i migliori dieci duecentisti di tutti i tempi e ovviamente migliore prestazione stagionale italiana.

