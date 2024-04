Atletica. Picchiottino ai campionati del mondo di marcia

Il commissario tecnico della nazionale La Torre ha convocato Gianluca Picchiottino in azzurro per i Campionati mondiali di marcia a squadre che si svolgerà a Antalya in Turchia

Dopo le ottime prove sia al Campionato di Società a Campobasso nei 10.000m di marcia dove è diventato l’ottavo atleta italiano di sempre sulla distanza con il super crono di 38’57″96 ma anche il quinto al mondo nella stagione 2024 e l’ottima prova in Slovacchia dove ha ottenuta la seconda prestazione italiana, il commissario tecnico della nazionale La Torre ha convocato Gianluca Picchiottino in azzurro per i Campionati mondiali di marcia a squadre che si svolgerà a Antalya in Turchia.

Per Gianluca una ulteriore conferma del lavoro svolto con il coach Massimo Passoni e che lo vede già con lo standard word athletics per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo questo appuntamento il finanziere Picchiottino si dedicherà alla pista con l’esordio per i Campionati di Società Assoluti, che presumibilmente si svolgeranno a Livorno, nuovamente con la maglia amaranto della Atletica Libertas Unicusano Livorno.

