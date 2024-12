Atletica. Samuele Zanti e Mirco Fragola: due giovani per crescere

Altri due giovani innesti per la squadra maschile amaranto. Dal 2025 il siepista Samuele Zanti e lo sprinter Mirco Fragola vestiranno la canotta con i colori amaranto.

Samuele è un siepista classe 2005. Ha indossato la maglia amaranto come prestito giornaliero in occasione della finale A oro U23. Si è riavvicinato all’atletica a fine 2023 dopo alcuni anni nel ciclismo e i risultati non hanno esitato ad arrivare. Samuele, proveniente dall’ Atletica Sestini di Arezzo, ha sfiorato il podio sia nei 3.000 siepi che nei 5.000 ai Campionati italiani di categoria, rispettivamente con i primati di 9’18”58 e 15’31”70 giungendo in quarta e quinta posizione, settimo in graduatoria nazionale.

Mirco è un giovane velocista classe 2007, proveniente dall’Atletica Mercurio di Novara, con il suo punto di forza decisamente nei 400, dove lo scorso ha fatto segnare il grande crono di 47”86. Nel 2024 è stato anche in grado di correre in 11”00 i 100m , i 60m in 7″04 e in 22”41 i 200m con vento contrario, è il terzo quattrocentista in Italia, un giovane di sicuro interesse nazionale che farà una grande coppia con il giovane livornese Cosimo Paggini.

Altri due innesti di giovani di interesse nazionale che hanno scelto la squadra livornese formata da grandi campioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©