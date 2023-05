Atletica. Voliani da record! Vola nei 5000 e strappa il pass per gli Europei

Per l'atleta dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno miglior prestazione italiana juniores negli ultimi quattro anni, primato toscano e minimo raggiunto per la partecipazione ai Campionati Europei a Gerusalemme

Eccezionale prestazione per Margherita Voliani, giovane atleta classe 2005 dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, che centra durante il Meeting di Sesto Fiorentino un fantastico 16’35”33, miglior prestazione italiana juniores negli ultimi quattro anni, primato toscano e minimo raggiunto per la partecipazione ai Campionati Europei a Gerusalemme.

L’atleta amaranto, triathleta di ottimo livello allenata da Enzo Fasano, alla sua prima esperienza nella gara dei 5000 in pista, è riuscita ad ottenere un risultato roboante che la colloca ai vertici nazionali assoluti, lei al primo anno della categoria juniores che così si piazza tra le prime 25 under 20 al mondo e prima europea.

Un risultato d grande prestigio che dimostra la bontà della scuola livornese della società amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno.

Nello stesso meeting ottima prestazione per la salatrice Michela Barotti che cimentandosi in un 100, purtroppo inficiato dal vento sopra il tetto regolamentare, si è migliorata fino a 12”16 seguita da Gaia Batti con 12”85. Nella stessa velocità Davide Felicetti ottiene 11”67 andando poi a vincere il lungo con 6,25. Buona la prestazione di Gaia Silvestri nei 1500 con il personale di 4’51”32 e per Greta Pistolozzi che nel disco ottiene 33,60.

Condividi: