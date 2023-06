Attività Fisica Adattata (AFA) gratuita per gli over 65 nel periodo estivo

La Palestra New Eos Fitness Club che da sempre ha come scopo e filosofia sociale la promozione dell'attività sportiva come stile di vita per la salute e il benessere psicofisico dell’individuo ha deciso di omaggiare gratuitamente tutti gli over65 che volessero praticare l’Attività Fisica Adattata (AFA) nel periodo estivo che va dal 27 giugno al 31 agosto

La pratica della regolare attività fisica, anche in età avanzata, è uno dei modi più sicuri per migliorare lo stato di salute e allungare l’aspettativa di vita. È provato, infatti che l’allenamento fisico acquista una particolare importanza nell’anziano perché aiuta a mantenere un buon equilibrio di salute del corpo e tutti i suoi sistemi, a rallentare il processo fisiologico di invecchiamento, nonché a migliorare il sistema vascolare e respiratorio L’attività fisica regolare con allenamenti di forza leggeri possono risolvere parzialmente o ritardare in modo significativo la perdita di massa e di forza muscolare, anche se iniziata in età avanzata. Al contrario, sedentarietà e inattività fisica, possono contribuire, insieme ad altri fattori di rischio, allo sviluppo di diverse malattie degenerative come, ad esempio, l’osteoporosi.

Idealmente gli over 65 anni (in buona salute) dovrebbero fare allenamento almeno due/tre giorni a settimana alternando esercizi di potenziamento muscolare ed esercizi aerobici. Le persone che preferiscono invece fare attività fisica in autonomia, devono tener presente che prima di iniziare dovranno dedicare alcuni minuti allo stretching, come preparazione muscolare, e al suo termine fare allungamento e rilassamento muscolare.

I non associati over 65 possono beneficiare ugualmente di tale servizio durante il periodo sopra indicato. Questa iniziativa sociale nasce dall’idea e la volontà di far in modo che anche nel periodo estivo dove molte persone smettono di fare attività sportiva possono continuare a praticarla da noi gratuitamente potendo rimanere in forma ed in salute.

Per informazioni potete rivolgervi alla palestra New Eos Fitness Club: via K. Marx 45, Collesalvetti-Stagno (LI) Tel 0586 95 33 54

