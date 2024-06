Bagno di folla in Fortezza per la Festa Promozione della Libertas

Sulle nostre pagine social di Facebook ed Instagramm i video e le foto della serata

Un bagno di folla, tutta amaranto, per la Festa Promozione della Libertas andata in scena la sera di domenica 16 giugno in Fortezza Vecchia. Un lungo abbraccio tra il popolo libertassino e i suoi eroi che hanno compiuto l’impresa di riportare il basket livornese in serie A dopo oltre 30 anni. Così mentre nell’area della Quadratura dei Pisani Matteino Deejay faceva suonare i piatti e uno storico tifoso, Marco Materassi, dedicava una poesia alla sua squadra del cuore, nell’area spettacoli è andato in scena il tributo a giocatori e staff per questo traguardo raggiunto. Non sono mancati i cori, fatti partire dagli immancabili Sbandati, che hanno contraddistinto questa lunga stagione. Cori che hanno cantato a squarciagola anche tutti i giocatori visibilmente felici ed emozionati. Sul palco il frontman della comunicazione amaranto, Fabrizio Pucci, ha condotto la serata insieme alla collega Simona Poggianti. Aneddoti, battute, interviste e tanto affetto per un meraviglioso team. Belle e significative le parole di Capitan Fantoni: “Volevo ringraziare anche chi ci ha preso in giro e criticato dopo le sconfitte. Anche grazie a loro abbiamo trovato la benzina per ottenere questo risultato”. E anche Fratto che davanti al folto pubblico, oltre un migliaio di persone presente in Fortezza, ha detto: “Come noi ci ricorderemo di tutti voi, vorrei che anche voi vi ricordaste questo magnifico gruppo che ha scritto una pagina di storia della Libertas”. Non poteva mancare il presidente tutto cuore e passione amaranto, Roberto Consigli: “Questo traguardo è merito di tutti. Ci hanno tolto uno scudetto e provato a farci sparire, ora però siamo tornati e non ci dobbiamo accontentare. Il nostro obiettivo è quello di tornare in A1 e arrivare nuovamente a sfidare Milano”.

Sul palco sono sfilati anche i rappresentanti dell’Associazione Tifosi e della Fondazione Libertas oltre che a tutti gli appartenenti dello staff tecnico e societario a cui è stato tributato un giusto applauso. Doveroso anche il coro per l’ex capitano Francesco Forti e il tributo a Manrico Vaiani.

