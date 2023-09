Bando di concorso per 14 atleti Allievi Carabinieri

Si tratta di un’opportunità professionale di prestigio, riservata ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità qua sotto indicate

L’Arma dei Carabinieri ha bandito un nuovo concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione di 14 Allievi Carabinieri, in qualità di atleti per il Centro Sportivo dell’Arma. C’è ancora quasi un mese di tempo per partecipare al concorso.

Si tratta di un’opportunità professionale di prestigio, riservata ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità indicate:

SEZIONE ARTI MARZIALI – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali):

– 1 atleta di sesso femminile nel “Karate” specialità “Kumite” (combattimento) – cat. -68 kg;

SEZIONE ATLETICA – FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera):

-1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt. e staffetta 4×100 mt.”;

-1 atleta di sesso maschile nella specialità “400 mt. e 400 mt. ostacoli”;

-1 atleta di sesso femminile nella specialità “mezza maratona e 5.000 mt.”;

-1 atleta di sesso maschile nella specialità “10 Km. marcia e 20 Km. marcia”;

SEZIONE NUOTO – FIN (Federazione Italiana Nuoto):

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “200 mt. misti vasca lunga (50 mt)”;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “200 mt., 400 mt. stile libero e 200 mt. farfalla”;

SEZIONE PENTATHLON M., TRIATHLON E CICLISMO – FCI (Federazione Ciclistica Italiana):

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Mountain Bike XCO”;

SEZIONE SCHERMA – FIS (Federazione Italiana Scherma):

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “Fioretto”;

– 3 atlete di sesso femminile nella specialità “Sciabola”;

SEZIONE CANOTTAGGIO E CANOA OLIMPICA – FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak):

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “K1 mt. 500 – Senior”;

SEZIONE SPORT INVERNALI – FISI (Federazione Italiana Sport Invernali):

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “Sci Alpino” specialità “Slalom Speciale, Slalom Gigante, Supergigante e Combinata”.

Al concorso possono partecipare i candidati che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno.

Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 28 anni. Per i candidati delle sole discipline del Canottaggio e Canoa Olimpica (specialità K1 mt. 500 – Senior) e Atletica (specialità 100 mt. e staffetta 4×100 mt.) il limite di età è elevato a 35 anni.

Per poter partecipare è richiesto il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado.

Il bando di concorso e tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito dell’Arma, area concorsi – concorsi pubblici – Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 14 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Le domande devono essere inviate entro il 25 ottobre 2023.

Condividi: