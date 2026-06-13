Barontini. Venezia fuori gara, vince il Borgo. Il Labrone trionfa nel femminile

Il Borgo Cappuccini trionfa nella 57ª Coppa Barontini, mentre il Labrone conquista il successo nel femminile con una spettacolare rimonta. A segnare la serata anche il ritiro del Venezia dopo un incidente al Ponte dei Francesi, davanti a migliaia di spettatori assiepati lungo i fossi

Dopo l’antipasto di venerdì sera con la Coppa Edda Fagni, Livorno ha vissuto un’altra notte di grande spettacolo e passione remiera con la 57ª edizione della Coppa Barontini. Migliaia di persone hanno affollato le spallette dei Fossi Medicei per seguire una delle competizioni più sentite dell’estate livornese, tra tifo, colori e tradizione.

Gozzi a 10 maschili: il Borgo Cappuccini si conferma Re della competizione – La gara regina della serata ha visto il successo del Borgo Cappuccini, capace di bissare l’affermazione conquistata nel 2025 e confermarsi al vertice del remo cittadino. Il Costante Neri ha tagliato il traguardo in 15’08”53, al termine di una prova autorevole che ha permesso ai bianconeri di alzare nuovamente il trofeo al cielo.

La gara è stata segnata anche dall’episodio che ha coinvolto il Venezia. All’altezza del Ponte dei Francesi il gozzo biancorosso è stato protagonista di un incidente che ha costretto il Cavallino Rosso ad alzare bandiera bianca e a ritirarsi dalla competizione, uscendo di fatto dalla lotta per le posizioni di vertice (sembra, da una prima ricostruzione, una corda penzoloni sotto al ponte che è stata inforcata dal quarto remo di destra all’uscita della campata).

Alle spalle del Borgo Cappuccini ha chiuso il Labrone, autore di una prova di alto livello conclusa con il tempo di 15’13”57. Sul terzo gradino del podio è salito il S. Jacopo, che ha fermato il cronometro a 15’21”03.

Ordine d’arrivo gozzi a 10 maschili

Borgo Cappuccini – 15’08”53 Labrone – 15’13”57 S. Jacopo – 15’21”03 Pontino – 15’38”18 Ovosodo – 15’38”35 Salviano – 15’52”65 Ardenza – 16’15”86 Venezia – ritirato

Gozzi a 10 femminili: grande rimonta del Labrone – Ad aprire ufficialmente la serata era stata la competizione riservata ai gozzi a 10 femminili. La prima sezione nautica a prendere il via è stata quella del Borgo Cappuccini, che ha completato il percorso in 17’04”69. A seguire è sceso in acqua l’Ovosodo, capace di chiudere la propria prova in 17’43”66.

A completare il quadro è stato il Labrone che, grazie a una seconda parte di gara disputata ad altissimo ritmo e a un recupero entusiasmante, ha fermato il cronometro a 16’56”19 conquistando la vittoria e il trofeo femminile della Coppa Barontini 2026.

Ordine d’arrivo gozzi a 10 femminili

Labrone – 16’56”19 Borgo Cappuccini – 17’04”69 Ovosodo – 17’43”66

Una notte di emozioni, dunque, che conferma ancora una volta il fascino senza tempo della Coppa Barontini, capace di unire tradizione, agonismo e appartenenza ai quartieri in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal popolo del remo livornese.

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