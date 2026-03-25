Baseball, al via la stagione degli U12 del Livorno 1948: domenica l’opening day casalingo

Dopo l’esordio combattuto contro la Fiorentina, i piccoli Mori pronti alla prima in casa: spazio a tutti e tanta voglia di crescere

È iniziata con una gara tirata fino all’ultimo inning la stagione degli Under 12 del Livorno 1948 Baseball. Sul diamante della Fiorentina è arrivata una sconfitta di misura, per un solo punto, ma le indicazioni per lo staff sono state comunque positive: tutti e 15 gli atleti a disposizione sono scesi in campo, molti dei quali all’esordio assoluto in campionato (clicca qui per consultare il calendario).

Un primo assaggio di stagione utile soprattutto per fare esperienza e mettere minuti nelle gambe, con l’obiettivo dichiarato di crescere partita dopo partita. Lo spirito è quello giusto, tra entusiasmo e voglia di migliorarsi.

Adesso l’attenzione si sposta sull’opening day casalingo, in programma domenica 29 marzo alle 11 sul campino dello stadio “A. Sisi”, dove i piccoli Mori affronteranno i pari età dei Lancers di Lastra a Signa.

La squadra è guidata dai coach Matteo Baglini e Davide Amadei, con il supporto di Francesco Tonarini, Matthew Michael e Tommaso Buono. Presenza costante anche quella di Stefano Cavallini, direttore sportivo del settore giovanile, insieme a Leonardo Cavallini, mentre la dirigente accompagnatrice è Valentina Cacelli.

La società invita amici e appassionati a partecipare per scoprire da vicino il baseball e sostenere i giovani atleti, sempre alla ricerca di nuovi compagni di squadra. Per informazioni è possibile contattare la società via mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite i riferimenti telefonici dello staff: Davide 3385033684; Matteo 3289514066, Stefano 3666507901.

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