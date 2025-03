Baseball, allo Stadio Sisi il primo memorial Sergio Banchelli

Appuntamento domenica 9 marzo allo Stadio Alfredo Sisi di Banditella a partire dalle 9. Sui diamanti si sfideranno le formazioni Under 15 e Under 12 di Livorno 1948 Baseball, DRK Capannori e Fiorentina

Sergio Banchelli ha dedicato la sua vita al baseball diventandone un vero e proprio filosofo. A distanza di un anno dal suo ultimo “giro di campo” il Livorno 1948 Baseball gli intitola un memorial, un torneo dedicato alle formazioni Under 15 e Under 12. Domenica 9 marzo sui diamanti dello Stadio Alfredo Sisi di Banditella si sfideranno tre squadre nelle rispettive categorie per omaggiare la memoria di chi, per il baseball, ha dato tutto non chiedendo mai niente in cambio se non i sorrisi dei “suoi bimbi” che ha tirato su come figli crescendoli come giocatori ma soprattutto come uomini.

Il primo play-ball avverrà la mattina alle 9.30, pranzo “tutti insieme” alla Club House e poi premiazioni in programma per le 17. A sfidarsi saranno i team di Livorno 1948 Baseball, DRK Capannori e Fiorentina. Un piccolo triangolare utile anche in chiave preparazione della nuova stagione ormai alle porte. Nel weekend del 15 e 16 marzo infatti inizieranno poi i campionati Under 15 e Under 12. Il team di serie B, fresco di promozione, inizierà invece la sua avventura, il 13 aprile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©