Baseball, ancora un giro a vuoto per I Mori in serie B. Sorride la C: vittoria interna

Foto gentilmente concessa dalla società a cura di Matteo Razzauti

di Giacomo Niccolini

Ancora due sconfitte per i ragazzi del manager Barbieri, che domenica 11 maggio sul diamante di Sala Baganza (Parma) non hanno ceduto con facilità contro una squadra pronta e proiettata al campionato di Serie A 2026. Progressi evidenti per gli amaranto che dimostrano di crescere di partita in partita e di poter dire la loro in questa difficilissima serie B nonostante, al momento, la classifica non sorrida con una sola vittoria in cantiere e cinque sconfitte.

Buoni segnali dal monte di lancio che ha retto l’urto contro una corazzata costruita per fare il grande salto.

A dimostrazione della bontà della crescita del team amaranto i Mori hanno ceduto in gara 1 soltanto all’8º inning, restando totalmente in partita fino all’ultimo out. Ben 14 valide subite, 3 errori difensivi e 7 basi rubate concesse, costano una partita che già sulla carta si prospettava difficile. Il primo match finisce con il risultato di 8 a 3 per i padroni di casa.

In gara 2, le 4 valide battute degli amaranto non si concretizzano, a differenza delle 11 valide e delle 4 basi su ball collezionate dai parmensi che producono 6 punti che vanno a sigillare il tandem di vittorie per gli emiliani.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 18 maggio ancora in trasferta a Lastra a Signa ospiti dei Lancers Baseball 1982.

Serie C – Sorridono invece i ragazzi della Serie C del manager Oscar Zin che, sul diamante amico dello stadio Sisi di Banditella, strappano la vittoria per 17 a 12 agli avversari del Cosmos San Casciano. Partono alla grande gli amaranto che subito al primo inning mettono fieno in cascina spingendo forte con le mazze e approfittando di qualche errore di troppo degli avversari. La prima frazione si chiude sul 10 a 2 per i padroni di casa. Sul monte Gabriele Bessi conduce il match senza particolari patemi d’animo. Il Livorno potrebbe chiudere già il match al settimo conducendo per oltre 10 punti di vantaggio nella parte alta (17 a 6) ma si complica la vita facendosi recuperare 3 punti. Ottava ripresa dove gli ospiti segnano altri 3 punti portando il risultato sul 17 a 12 e mettendo il fiato sul collo ai Mori che però sono bravi a chiudere il nono inning senza ulteriori danni chiudendo il match con ben 19 valide sul tabellone, 9 strike out subiti e un solo errore registrato dalla difesa. Chapeu. Arriva così la seconda vittoria stagionale (2 W, 3 L) e la consapevolezza di poter essere la mina vagante del torneo. Tra i singoli ottima prova dell’interbase Michele Pergola sia in difesa che in attacco, la “mazza rovente” di Lorenzo Marziani che mette a segno ben 4 valide, e l’ennesima partita di sacrificio per Claudio DeRosa che come catcher sta svolgendo davvero un ottimo lavoro.

