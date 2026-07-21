Baseball, Dario Lomi sul tetto d’Europa: il livornese è oro con l’Italia Under 18

Sempre titolare nelle sette gare disputate, ha chiuso il torneo con una media battuta di .381, risultando decisivo anche nella finale vinta 6-4 in rimonta contro la Germania

C’è anche un pezzo di Livorno sul tetto d’Europa. Dario Lomi, esterno destro del Livorno 1948 Baseball, è tra i protagonisti della splendida cavalcata della Nazionale italiana Under 18 che, davanti al pubblico di casa di Trieste, ha difeso con successo il titolo continentale superando in finale la Germania 6-4 al termine di una sfida intensa, combattuta e decisa da una grande rimonta azzurra.

Per il giovane livornese è stato un Europeo da assoluto protagonista. Titolare in tutte e sette le partite disputate, Lomi ha chiuso il torneo con numeri di altissimo livello: media battuta di .381, 5 punti battuti a casa (RBI), 4 basi su ball, 2 basi rubate e 5 strikeout, confermandosi uno dei punti di riferimento dell’attacco italiano.

La finale sembrava complicarsi per gli azzurri. Dopo un avvio equilibrato, chiuso sull’1-1 nei primi quattro inning, la Germania aveva trovato l’allungo portandosi sul 3-1 nel quinto grazie ai punti realizzati da Lindt e Götz. Ma l’Italia non ha perso lucidità e ha costruito la rimonta nel sesto inning.

Dopo aver riempito le basi, è arrivato uno dei momenti chiave dell’incontro. Dario Lomi, con sangue freddo, ha colpito un prezioso singolo che ha riportato in equilibrio la partita, innescando anche l’errore difensivo tedesco che ha consegnato agli azzurri il sorpasso. Poco dopo il singolo interno di Giulio Bissa ha fissato il punteggio sul 5-3, cambiando definitivamente l’inerzia della finale.

Nel settimo inning entrambe le squadre hanno segnato un punto, ma la Germania non è più riuscita a completare la rimonta. Sul monte di lancio Takuma Lupo ha gestito con grande personalità gli ultimi decisivi out, regalando all’Italia il sedicesimo titolo europeo Under 18, a una sola lunghezza dal record dell’Olanda, e lasciando ai tedeschi la seconda medaglia d’argento consecutiva.

Con il raggiungimento della finale, Italia e Germania avevano già conquistato anche la qualificazione alla Coppa del Mondo WBSC Under 18 del 2027, nella quale rappresenteranno l’Europa contro le migliori nazionali giovanili del pianeta.

Per Livorno, però, la soddisfazione è ancora più grande. Il trionfo azzurro porta infatti anche la firma di Dario Lomi, talento cresciuto nella città labronica e oggi orgoglio del Livorno 1948 Baseball, protagonista di un Europeo giocato sempre da titolare e impreziosito da una prestazione decisiva proprio nella partita che valeva il titolo continentale. Un’impresa che conferma il valore del movimento livornese, dei suoi tecnici, e regala alla città un nuovo campione d’Europa.

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