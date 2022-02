Baseball. “Ghigo” Gentini è il nuovo manager del Livorno 1948

La dirigenza del Livorno 1948 Baseball è felice di annunciare che Federico “Ghigo” Gentini (nella foto di Matteo Razzauti) sarà il manager della squadra di serie C per la stagione 2022 ormai alle porte.

Dopo 4 anni in qualità di manager della serie C dei Lancers Baseball Club 1982, torna a Livorno una vecchia gloria del batti e corri amaranto. “Ghigo” sarà affiancato dal pitching coach Marcello Manuli, e dai coach Stefano Cavallini, Luca Luschi e Corrado Festelli.

Federico ha iniziato a giocare a baseball nel Livorno nel 1978: dopo le giovanili, esordisce in prima squadra a 17 anni partendo dalla serie B per poi giocare in serie A Nazionale, A2, A1, nuovamente serie B, per poi concludere la carriera negli ultimi anni di serie C.

La prima esperienza come allenatore arriva proprio con i cadetti del Livorno con i quali arriva alle finali nazionali.

Il presidente Luciano Vitiello e tutta la Dirigenza fanno un grosso “in bocca al lupo” allo Staff Tecnico, orgogliosi di avervi all’Alfredo Sisi.