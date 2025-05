Baseball. I Mori pareggiano con i Lancers. In serie C sconfitta di misura

In foto di Matteo Razzauti, uno dei senatori della squadra: Matteo "Penne" Piacentini

Gli amaranto finalmente muovono la classifica. Dopo due giri a vuoto I Mori del manager Barbieri hanno rimesso in moto gli ingranaggi della vittoria. In serie C il nove di Oscar Zin va a un passo dalla vittoria contro Siena. Gli amaranto si arrendono solo per un punto: 19 a 18

di Giacomo Niccolini

Gli amaranto finalmente muovono la classifica. Dopo due giri a vuoto I Mori del manager Barbieri hanno rimesso in moto gli ingranaggi della vittoria prendendosi prepotentemente a domicilio una delle due gare in palio contro i Lancers vincendo per 17 a 2. Sul monte di lancio la partita se la sono divisa in due. Parte Piero Soldaini che collezione 4.2 riprese lanciate con 2 valide subite, 5 basi ball concesse e 4 strike out. Il testimone lo prende in mano Max The Rocket Geri, senatore della squadra che conduce il match alla vittoria per manifesta superiorità al settimo inning (3 SO e 0 punti subiti in 2.1 riprese lanciate) mettendosi così la spilletta del vincente in virtù del fatto che il pitcher partente non ha completato i cinque inning lanciati e per regolamento la “W” va al miglior rilievo (in questo caso essendoci solo Geri…). Nel box di battuta un bel doppio di Repetti e di Spignese e 3 punti battuti a casa da Trocar. Da sottolineare il 3/4 del secondo del line up Dario Lomi. E pensare che i Mori partono sotto con i Lancer che al primo si portano in vantaggio per 2 a 0. Poi gli amaranto mettono a segno il big inning al 5° con 8 punti segnati che portano il parziale sull’11 a 2. Geri mette i sigilli sul monte. L’attacco continua a bastonare. Game set and match.

Seconda gara in appannaggio invece dei padroni di casa. Finisce 7 a 3 per i Lancers che affidano la partita al bravissimo Giuseppe Grado: il giocatore della Nazionale U23, che prima di questa gara aveva collezionate 48 strikeout in sole 3 partenze, subirà 6 valide chiave da parte degli amaranto che manterranno il punteggio sul 4 a 3 fino all’inizio del 6º inning.

I padroni di casa metteranno a segno altri 3 punti nel 6º attacco, complice qualche base su ball di troppo del monte labronico.

Da segnalare l’ottima prestazione sulle basi del Livorno, che alla fine della giornata registra ben 13 basi rubate di cui 4 di Flavio Repetti, 3 da Dario Lomi e 3 (tutte in Gara 2) da Neify Mateo Medina, autore anche di un 3/3 (sempre nella medesima partita).

Serie C – I ragazzi di Oscar Zin escono sconfitti di misura dal confronto contro il Siena. Il tabellone a fine partita recitava: 19-18 per i cugini all’ombra della Torre del Mangia. È stata una partita fatta di alti e bassi. Il nove amaranto batte molto nel box di battuta ma i senesi approfittano del “solito” calo dopo un’altra bella partita sul monte di lancio di Gabriele Bessi che è dovuto uscire al 5° inning per aver raggiunto il limite di lanci massimi dovuto al fatto di essere un under 18. Sostituzione sul mound che è costata carissima ai Mori: un passivo di 9 punti solo nella parte alta di quell’inning.

I labronici non si sono persi d’animo e hanno comunque hanno reagito. Sotto di 5 hanno recuperato fino ad arrivare in vantaggio 16-15 all inizio dell’ottava ripresa dove però il Siena ha fatto 4 punti.

Al nono inning Livorno recupera altri 2 punti ma non sono bastati per portare a casa il match.

Tra i singoli ottima prova di Luigi Gallo e Michele Pergola sia in attacco che in difesa. Nel box 15 valide segnate e ben 19 BB e solo 3 errori in difesa sintomo di una crescita collettiva molto importante. Il Siena si è dimostrato molto potente sul piatto mettendo a segno molte valide dall’importante peso specifico, portando a casa punti pesanti con battute molto lunghe. Livorno paga solo un po’ di inesperienza in frangenti cruciali della partita ma la squadra è giovane e sta crescendo a vista d’occhio.

