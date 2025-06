Baseball, I Mori tornano a sorridere a Ravenna: 1-1 in Romagna

In foto uno dei senatori della squadra, il pitcher Max "The Rocket" Geri

Torna il sorriso in casa dei Mori. Il nove del manager Barbieri torna dalla trasferta di Ravenna con un ottimo 1-1. Una vittoria per uno tra i due team che si spartiscono così la posta in palio per questo doppio turno di serie B. Prossimo incontro a Livorno domenica 8 giugno alle 10 e nel primo pomeriggio (ingresso libero)

Partono in salita i ragazzi di via Sommati sul diamante romagnolo nel primo match che vede i ravennati subito avanti per 3 a 1 dopo i primi 2 inning. Sul monte di lancio per il Livorno c’è il senatore Max “The Rocket” Geri che nonostante qualche base su ball e qualche valida di troppo (7 hit subite, 3 BB, 4 punti subiti, 3 punti guadagnati in 5.0 IP) tiene a bada come può le mazze avversarie scendendo al quinto inning sul vantaggio di 7 a 4 (risulterà infatti il lanciatore vincente), corroborato da un ottimo attacco che produce 12 valide totali tra cui un ottimo 3/4 di Repetti e un fantastico 3/4 di Pucci con 3 punti battuti a casa. A prendere in mano il testimone di Geri sul mound ecco l’altro veterano del gruppo: Shirab “Takashi” Spignese. Per lui zero noie: 4 riprese lanciate, zero punti concessi e 4 strikeout messi a segno. Wow. L’attacco spinge un altro po’, quel tanto che basta per giungere al mare della tranquillità: 9 a 4 e tutti in carrozza. Si chiude così il primo dei due incontri con I Mori che ritrovano il sorriso perduto.

Sorriso che però fa presto a trasformarsi in lacrime. Il secondo incontro è un “tutto da rifare” per gli amaranto che solo nel primo inning subisco il pesantissimo passivo di 9 a 0. Inizio shock per i labronici che usano ben tre lanciatori per finire la parte alta della ripresa (Binelli, Genovesi e Saragaglia). Un attacco che dura un’ora di gioco. Infinito. Secondo inning dove i padroni di casa continuano a girare sulle basi mettendo a segno altri 5 punti. Nel box le mazze sono scariche dopo le scintille di gara 1 e, a patto di sacrificare un pollo vivo per risvegliare Shoboo (cit. Major League), l’attacco labronico produce poco poco. L’unico squillo arriva nella parte alta dove I Mori mettono a segno due punticini. Soltanto 3 valide totali per il Livorno. Finisce per manifesta superiorità dei padroni di casa: 2 a 17. Partita da dimenticare ma nel complesso un “pareggio” che rimette in carreggiata i ragazzi di Barbieri che scenderanno nuovamente in campo domenica allo Stadio Alfredo Sisi di via Sommati contro il Longbridge Bologna (franchigia Fortitudo) per il recupero del primo doppio incontro della stagione che fu annullato per maltempo (ingresso libero e gratuito per entrambi i match alle 11 del mattino e a seguire nel primo pomeriggio). Perché ricordiamo: il baseball è un gioco molto semplice: si lancia la palla, si batte la palla e si raccoglie la palla. A volte si vince, a volte si perde… e a volte può piovere. Ma non dovrebbe essere il caso di domenica 8 giugno.

