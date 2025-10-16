Baseball. I piccoli Mori chiudono una stagione da applausi

Stagione di crescita e soddisfazioni per l’U12 del Livorno 1948 Baseball: accesso alle fasi nazionali e secondo posto in Coppa Toscana

Con la finale della Coppa Toscana disputata domenica 12 ottobre 2025 si è conclusa la stagione della squadra Under 12 del Livorno 1948 Baseball, al termine di un’annata ricca di emozioni, crescita e risultati. Il gruppo dei piccoli Mori, composto da bambini nati tra il 2013 e il 2016 (con anche qualche 2017 presente agli allenamenti e ai raduni di minibaseball), ha vissuto un percorso di costante miglioramento sia tecnico che umano.

Affidata da novembre 2024 ai tecnici Matteo Baglini e Davide Amadei, la formazione ha potuto contare anche sul supporto costante di Francesco Tonarini, sull’aiuto di Tommaso Buono e sulla preziosa presenza della dirigente Francesca Tosi. Insieme, hanno guidato i giovani atleti in oltre 40 partite tra Tuscany Indoor League, Campionato, Tornei e Coppa Toscana, trasmettendo passione e spirito di squadra.

I progressi si sono visti sul campo: il terzo posto nel campionato regionale ha garantito alla squadra l’accesso alle fasi finali nazionali, un traguardo che mancava da tempo. In quell’occasione gli amaranto hanno superato la prima fase, volando fino a Vercelli, dove si sono classificati tra le 18 migliori squadre Under 12 d’Italia.

A completare la stagione, la splendida avventura in Coppa Toscana, chiusa con il primo posto nel girone e un secondo posto finale dopo una combattuta finale. Da sottolineare anche la selezione di due giovani atleti nella rappresentativa regionale della Toscana, che hanno partecipato alle finali europee di Little League e al Torneo delle Regioni in Sardegna: un riconoscimento importante per la qualità del lavoro svolto in casa Livorno 1948.

L’ultima gara casalinga è stata anche un momento speciale per salutare i sette ragazzi del 2013 che lasciano la categoria U12 per approdare all’U15. Un passaggio di testimone accompagnato dagli applausi di compagni e famiglie, con l’augurio di continuare a divertirsi e crescere anche nelle categorie superiori.

“Siamo davvero soddisfatti di aver ripagato la fiducia che la società ha riposto in noi – hanno commentato Amadei e Baglini – ma soprattutto di aver fatto crescere i bambini nell’amicizia, nel divertimento e nello sport. Li abbiamo visti migliorare giorno dopo giorno nella tecnica e nell’affiatamento, e soprattutto essere felici per i risultati della squadra”.

I numeri della stagione 2024/2025

Allenamenti: 120 da novembre 2024

Partite: 24 totali → 13 vittorie, 11 sconfitte, 133 inning giocati

Difesa: 703 battitori affrontati, 232 punti subiti, 161 battute valide, 72 eliminazioni

Lanciatori: 10 diversi sul monte, 228 strikeout, 209 basi ball concesse, 33 colpiti su 2900 lanci

Attacco: 723 turni di battuta, 252 punti, 199 valide (di cui 15 fuoricampo interni!), 202 basi ball, 35 colpiti, 201 strikeout, 86 eliminazioni

È stata una stagione intensa e formativa, vissuta con entusiasmo, impegno e spirito di gruppo.

Un grande bravo a tutti i ragazzi del Livorno 1948 Baseball per la passione e la voglia messe in ogni partita — e un grazie speciale ai genitori, sempre presenti sugli spalti a sostenere con energia i piccoli Mori.

