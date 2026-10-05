Baseball. I “piccoli” Mori del Livorno 1948 Baseball sul tetto della Toscana

Grande successo per i giovani labronici, protagonisti di una finale dominata contro i Lancers di Lastra a Signa. Ottimo secondo posto per l’U15, battuta soltanto dalla forte Fiorentina

È stata una domenica di quelle da ricordare per il Livorno 1948 Baseball. Domenica 4 ottobre, sui campi dello Stadio Alfredo Sisi di Livorno, sono andate in scena le finali regionali della Coppa Toscana, in una grande giornata di baseball, sport e divertimento che ha visto protagonisti atleti, tecnici, dirigenti, genitori e amici arrivati numerosi da tutta la Toscana.

A prendersi la scena sono stati soprattutto i “Mori” della categoria U12, capaci di conquistare la Coppa Toscana 2026, mentre l’U15 labronica ha chiuso la propria avventura con un ottimo secondo posto.

Gli accoppiamenti delle finali sono stati determinati dalle posizioni nella classifica dei rispettivi gironi. In U12, Lancers di Lastra a Signa e Livorno 1948 Baseball erano arrivati al primo posto a pari merito, davanti ai Chiantelleroni, formazione composta da atleti di Chianti, Antella e Monteriggioni, terza classificata. Quarto posto per la Fiorentina, quinto per il DRK Capannori. In U15, invece, il primo posto era stato conquistato dalla Fiorentina, con il Livorno secondo, il DRK terzo e i Lancers quarti.

Per quanto riguarda l’U12, dopo le finali che hanno visto il DRK Capannori conquistare il terzo posto grazie a due vittorie, l’ultimo atto per il titolo ha messo di fronte proprio Livorno 1948 Baseball e Lancers di Lastra a Signa.

La finale è stata subito indirizzata dai piccoli “Mori”. A guidare il monte di lancio c’era Edoardo Baglini, vero ace-pitcher della squadra, che nei primi tre inning è riuscito a tenere a zero l’attacco avversario. Baglini ha affrontato 10 battitori, mettendo a segno ben nove strike-out. Nel frattempo, il line-up labronico ha prodotto un attacco attento ed efficace, con tutti i giocatori protagonisti di ottimi turni al piatto, battute in campo, basi conquistate e buoni movimenti sulle basi per arrivare a punto.

Alla fine del terzo inning il Livorno conduceva 6-0, con il risultato ulteriormente impreziosito da un home-run interno da due punti del “solito” Edoardo Baglini. Una giocata che ha dato ulteriore slancio ai giovani labronici e che ha praticamente indirizzato la finale verso la conclusione tanto attesa.

Poi, al termine della partita, spazio anche all’emozione. Davanti a genitori, amici, parenti, tecnici e dirigenti del Livorno 1948 Baseball, è arrivato il momento dei saluti per Edoardo Baglini, alla sua ultima partita nella categoria U12. Per lui è infatti arrivato il momento di fare il salto nel diamante grande con la squadra U15. E così, tra la gioia per la Coppa conquistata e la consapevolezza di chiudere un capitolo importante, è scappata anche qualche lacrimuccia: grande l’emozione di Edoardo, dei suoi compagni di squadra e dei suoi coach.

Una festa pienamente meritata per i piccoli giocatori del Livorno Baseball, capaci di coronare con la conquista della Coppa Toscana un percorso di continua crescita iniziato e sviluppato nel corso della stagione 2026.

La squadra è stata guidata dai tecnici Matteo Baglini e Davide Amadei, con l’indispensabile aiuto in campo, in dugout e nelle tante attività quotidiane di Francesco Tonarini. Il lavoro costante negli allenamenti e nelle partite, portato avanti dagli atleti e dallo staff tecnico, ha prodotto progressi importanti, soprattutto nel reparto dei lanciatori e in battuta, permettendo alla squadra di raccogliere i frutti di un lavoro appassionato e attento, inserito in un contesto tecnico e societario sempre più orientato alla qualità dello sport.

Un dato rende ancora più significativo il risultato ottenuto: nel roster di questa stagione c’era un solo atleta all’ultimo anno di categoria, nato nel 2014, mentre erano numerosi i ragazzi classe 2015 e 2016. Un elemento che aumenta ulteriormente la soddisfazione dello staff tecnico e della dirigenza per il percorso compiuto e per il risultato raggiunto.

Questo il roster dei vincitori della Coppa Toscana U12 2026: Amadei Pietro, Baglini Edoardo, Colle Dante, Danesi Alessandro, Danti Diego, De Los Santos Jeremy, Guarini Roberto, Lombardi Giulio, Palumbo Riccardo, Patti Francesco, Spignese Leonardo, Tonarini Giorgio, Trivisonne Edoardo e Zatulin Vlad. Dirigente accompagnatore Valentina Cacelli.

E se l’U12 ha potuto alzare la Coppa, anche l’U15 ha regalato soddisfazioni importanti. La squadra labronica, guidata da Ghigo Gentini, con Mauro Belfiore, Corrado Festelli, Luca Luschi, Stefano Razzauti e Gabriele Signoriello, non è riuscita nell’impresa nella finale contro la forte Fiorentina, che ha conquistato la Coppa Toscana di categoria.

Resta però un ottimo secondo posto, maturato al termine di un’annata in costante crescita. L’U15 ha infatti chiuso al secondo posto sia il proprio girone sia la finale di Coppa Toscana, confermando la bontà del lavoro svolto e alimentando grande ottimismo per il futuro dei giovani atleti che rappresentano il futuro del Livorno 1948 Baseball.

Una domenica, dunque, che consegna alla società labronica una Coppa Toscana e un secondo posto, ma soprattutto tante indicazioni positive sul percorso di crescita dei suoi giovani. Il diamante dell’Alfredo Sisi ha celebrato i “Mori” U12 e una squadra U15 pronta a guardare avanti: per il Livorno 1948 Baseball, il futuro passa anche da qui. Grande la soddisfazione del direttore tecnico delle giovanili amaranto, Stefano Cavallini, che ha commentato con grande gioia il raggiungimento di questi importanti risultati che fanno ben sperare per il futuro amaranto.

Come ciliegina sulla torta del baseball amaranto i giovani prospetti Dario Lomi e Leonardo Cavallini, insieme a Stefano Cavallini come tecnico, hanno vinto il girone di qualificazione nelle file dell’Under 18 e parteciperanno sabato prossimo alle Final Four a Modena per il titolo di campioni d’Italia. In bocca al lupo!

Per chi volesse provare “il meraviglioso gioco del baseball”, è possibile contattare il Livorno 1948 Baseball all’indirizzo [email protected], oppure Davide al 3385033684 e Matteo al 3289514066.

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