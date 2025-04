Baseball. Le Zanzare del Padule pungono I Mori: 2 sconfitte di misura

Nella foto principale il vice manager Stefano Cavallini a colloquio con il neo arrivo Mateo Medina-Neify. Le foto sono a cura di Matteo Razzauti e gentilmente concesse dall'ufficio comunicazione del Livorno Basaball 1948

Due match vietati ai deboli di cuore che lasciano però l'amaro in bocca alla formazione del manager Alessandro Barbieri. Entrambi decisi con un walk-off hit al nono inning per i padroni di casa. Anche la Serie C esce sconfitta dal confronto con Siena per 13 a 11 dopo aver dilapidato un cospicuo vantaggio

Due gare al cardiopalma vietate ai deboli di cuore entrambe finite con una walk-off hit al 9º inning a favore delle Zanzare del Padule Baseball quelle che si sono disputate domenica 27 aprile sul diamante di via Togliatti a Sesto Fiorentino. Primo match che si chiude sul 4 a 3 per i padroni di casa e seconda partita a seguire che termina con il doppio amaro servito al bancone amaranto per 15 a 16.

Purtroppo I Mori hanno ceduto entrambe le partite per un solo punto dando tutto (ma proprio tutto) sul campo, complici le assenze di Cavallini, Lomi e Pucci, impegnati in Repubblica Ceca per uno showcase internazionale, e quella di Genovesi, fermo per un infortunio al ginocchio.

Da segnalare la grandissima prestazione dietro al piatto di Flavio Repetti che ha ricevuto per ben 18 inning sopperendo all’assenza dei titolari e dell’assenza forzata di Vietina, sotto accertamenti medici per un piccolo problema cardiaco e per il quale siamo in attesa dell’ok per l’attività agonistica.

Ben 19 valide (6 in Gara 1 e 13 in Gara 2) per gli amaranto e le ottime prestazioni sul monte di lancio di Soldaini, Spignese e Binelli non sono sufficienti per espugnare l’ex squadra di Serie A del Padule che ritroveremo in casa il prossimo 29 giugno in occasione degli incontri di ritorno.

Dopo il weekend di stop del 4 maggio, il prossimo appuntamento per la ciurma amaranto è previsto per domenica 11 maggio in trasferta a Sala Baganza (Parma).

Serie C – Giornata amara anche per la serie C del manager Oscar Zin che tra le mura amiche dello Stadio Alfredo Sisi si piega al Siena per 11 a 13 gettando alle ortiche un cospicuo vantaggio costruito fino a due inning dalla fine. Ottima prestazione di Gabriele Bessi sul monte di lancio amaranto ma, purtroppo, non è servita a portare a casa la vittoria. Prossimo incontro in programma per la formazione amaranto domenica 4 maggio ancora in casa allo Stadio Sisi contro il Chianti Baseball.

Condividi:

Riproduzione riservata ©