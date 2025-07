Baseball. Ottimo pareggio dei Mori sul diamante di San Lazzaro

Il Livorno Baseball del manager Barbieri si appresta ad affrontare l'ultima giornata di campionato con la consapevolezza di aver percorso tanta strada facendo maturare un gruppo giovane ma tecnicamente ben formato. Impegnati nelle selezioni azzurre Pucci e Lomi

di Giacomo Niccolini

Penultima giornata del campionato di Serie B per I Mori Livorno Baseball 1948, protagonisti domenica scorsa di un doppio confronto in trasferta contro San Lazzaro Bologna, disputato eccezionalmente a Imola a causa dei lavori di manutenzione ancora in corso sul diamante bolognese danneggiato dall’alluvione dello scorso inverno.

Gara uno: prestazione solida e convincente- Nel primo incontro della giornata, i livornesi hanno offerto una prova di grande solidità e concretezza. A salire sul monte di lancio è stato il giovane Piero Soldaini, al rientro dopo un infortunio. Il suo ritorno non ha deluso: cinque riprese lanciate, solo tre valide concesse, due punti guadagnati, due basi ball e tre strikeout. Una prestazione incoraggiante che ha permesso alla squadra di mantenere il controllo della partita.

In attacco, spiccano le prestazioni di Flavio Repetti, autore di cinque punti battuti a casa (RBI) con un impressionante 3 su 5 in battuta, e di Neify Medina, che ha messo a segno un triplo, raccolto tre basi su ball e portato a casa un punto. Anche Secinaro ha ben figurato con due basi su ball. Degna di nota la difesa, pur con un piccolo errore del ricevitore Repetti che non ha inciso assolutamente sull’andamento del match. La partita si è conclusa con una netta vittoria per 9 a 2.

Il rilievo lungo è stato affidato con successo a uno dei senatori della squadra, Max Geri, che ha lanciato le ultime quattro riprese concedendo solo due valide, tre basi su ball e realizzando ben sette strikeout, aggiudicandosi così anche la salvezza.

Gara due: spazio ai giovani, ma il risultato non sorride – Nella seconda sfida, il manager Alessandro Barbieri ha deciso di dare spazio ai più giovani, puntando sulla loro crescita piuttosto che sul risultato. In apertura è salito sul monte Tommaso Genovesi, reduce da due vittorie in carriera con la prima squadra. Il lanciatore ha affrontato una giornata complicata: nonostante 3K e nessuna baseball concessa, ha subito nove valide e sei punti in soli due inning.

A seguire, è toccato a Jacopo Binelli prendere il controllo del monte. In condizioni fisiche non ottimali a causa di un’infiammazione al ginocchio, ha comunque lanciato cinque buoni inning concedendo solo cinque valide, senza basi su ball e con quattro strikeout. Sfortunatamente, la difesa non ha supportato a dovere con tre errori (Lomi, Repetti e Savorelli) che hanno pesato sul risultato finale.

In attacco, la squadra ha faticato: soltanto due valide, entrambe firmate da Alessandro Repetti. Neify e Flavio si sono distinti sulle basi con tre rubate complessive, ma non è bastato. La partita si è chiusa con una sconfitta per 11 a 1.

A chiudere l’incontro è stato Dario Saragaglia, autore di una stagione complicata. Il giovane pitcher ha faticato: una sola valida subita, ma quattro basi su ball concesse con tre punti guadagnati. Un anno difficile quello per il giovane Saragaglia che, come spesso accade per stagioni non a fuoco, spesso precede tanti anni positivi. Deve solo ritrovare serenità e fiducia che non mancherà certo di fare grazie ad un ambiente più che positivo come quello del Livorno Baseball.

Assenti e prossime sfide – Assenti per infortunio o impegni personali alcuni nomi chiave: Pucci, fermato da un risentimento muscolare, e Trocar per motivi di lavoro.

Pucci e Lomi sono attualmente impegnati ad Arezzo nelle selezioni per la nazionale Under 18 in vista degli Europei. Tra i convocati anche un altro livornese Riccardo Rinaldi, attualmente impegnato nelle fila dei Lancers ma prodotto dal vivaio amaranto che, insieme agli altri, tiene alto il vessillo del batti e corri labronico come da ormai decennale tradizione.

Domenica prossima i Mori ospiteranno il Ravenna, attualmente quinto in classifica. I livornesi, settimi, si trovano a una sola partita di distanza dai Lancers e a due proprio da Ravenna. In caso di doppia vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi, la squadra potrebbe salire al quinto posto, tenendo vive le ambizioni per la parte alta della classifica.

Una squadra in crescita – Al di là dei risultati, il lavoro del gruppo guidato dallo staff tecnico si sta rivelando efficace. Il monte di lancio, seppur corto, sta girando bene. I Mori riescono a vincere magari un match ormai ogni weekend, la squadra è più solida, più matura. Nel box di battuta c’è più consapevolezza su come colpire la palla. In attacco i corridori hanno acquisto fiducia nel rubare le basi. C’è costanza, c’è attitudine. E si vede.

Condividi:

Riproduzione riservata ©