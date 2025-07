Baseball. Rimonta epica dei Mori all’extra-inning: vittoria che vale la salvezza

Come si fa a non essere romantici nel baseball raccontava Brad Pitt nel film Money Ball. Un certo Yogi Berra disse una volta una massima che è diventata leggenda: “Non è finita finché non è finita” (It ain’t over ‘til it’s over). Chi ama il baseball sa che è una sacrosanta verità. E i Mori hanno incarnato a pieno questa massima dal sapore immortale.

Un weekend dal doppio volto dunque per il Livorno Baseball contro i Lancers Lastra a Signa, ma che si chiude con un sorriso largo come il diamante di gioco. Dopo aver visto sfumare gara 1 a causa di un ultimo inning da incubo, i ragazzi del manager Alessandro Barbieri hanno tirato fuori orgoglio, cuore e talento per prendersi una vittoria pazzesca nella seconda sfida, maturata all’extrainning con sei punti segnati nella parte bassa del decimo. Un trionfo che certifica la salvezza matematica in Serie B – nonostante in questa stagione non siano previste retrocessioni – e che rappresenta comunque un traguardo enorme per una neopromossa.

In gara 1 (clicca qui per il tabellino), Livorno ha tenuto testa agli avversari fino all’ottavo inning, con Massimiliano Geri autore di una solida prestazione (condita da 10 strike out) che mette in campo tenendo a secco le mazze avversarie fino ad un inning dal termine quando gli amaranto conducevano con il risicato ma onorevole punto segnato al settimo da Piacentini. Il rilievo del senatore Geri, data-end=”1305″>Piero Soldaini, non è riuscito però a contenere la veemente reazione dei Lancers, che hanno ribaltato tutto con 7 punti segnati nell’ultima ripresa, fissando così il punteggio finale sul 7-1. In attacco, solo quattro le valide raccolte da Livorno, con Flavio Repetti e Giovanni Pucci tra i pochi a salvarsi. Il punteggio finale, un amaro 7-1, sembrava chiudere una giornata nera.

Ma nel baseball, come nella vita, ogni gara è una storia a sé. E gara 2 è stata una vera epopea sportiva ricca di colpi di scena (clicca qui per il tabellino). Dopo nove inning di equilibrio (1-1), il match è esploso agli extra inning, con i Lancers che sembravano averla chiusa segnando cinque punti nella parte alta del decimo. Ma nella parte bassa dell’inning supplementare che suona il corno della riscossa amaranto. L’attacco si è acceso con la valida di Neify Mateo Medina, seguita dalla pazienza di Giovanni Secinaro e Flavio Repetti, entrambi in base per ball. Poi l’ennesima battuta profonda di Medina ha accorciato le distanze, innescando una reazione a catena: Repetti, Dario Lomi, Francesco Fioravanti, Leonardo Cavallini e ancora Secinaro hanno portato a casa punto su punto, fino al clamoroso 7-6 che ha mandato in visibilio il dugout livornese. A chiudere la festa, una wild pitch che ha permesso a Paolo Bertolucci di firmare il punto decisivo.

Una menzione speciale per Spignese, protagonista di un’altra prova generosa e di carattere nonostante la febbre. Ottimo lavoro difensivo del gruppo e, in particolare, del solito Flavio Repetti, lucido in ogni momento della gara. A firmare la vittoria sul monte è stato Tommaso Genovesi, autore dell’ultimo inning in difesa, bravo a contenere l’attacco dei Lancers. Molto bravo anche il partente Giovanni Pucci autore di una prova di maturità per i cinque inning lanciati.

Con questo successo, il Livorno Baseball si porta a 8 vittorie e 16 sconfitte e chiude aritmeticamente al sicuro il proprio cammino in Serie B. Un risultato che vale tantissimo per un gruppo giovane, determinato e cresciuto giornata dopo giornata. La base su cui costruire il futuro c’è tutta.

