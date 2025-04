Baseball, serie B. I Mori affidati al manager Barbieri. Cavallini il suo vice

Lo staff tecnico è completato dal pitching coach Alessandro Soldaini e dai due coach Federico Gentini e Corrado Festelli. Domenica 13 aprile alle 11 l'opening day allo Stadio Sisi contro il Longbridge. E in serie C arriva la prima vittoria stagionale

di Giacomo Niccolini

Finalmente, dopo una lunga attesa, la società amaranto di via Sommati svela le carte a pochi giorni dal play.ball della stagione che vede gli amaranto tornare in serie B. E lo fa rivelando lo staff tecnico che guiderà la squadra de “I Mori” in questo 2025.

Un grande ritorno allo Stadio di Banditella: dopo aver guidato il Padule nella loro ultima stagione nella massima serie italiana, Alessandro Barbieri sarà il nuovo manager del Livorno Baseball. “El gato” Barbieri, bandiera amaranto che da giocatore ebbe l’onore di portare il Livorno Baseball in serie A1, prende il posto di Marco Rosellini che dopo aver riportato la Prima Squadra in serie B, ha deciso di lasciare il diamante per passare più tempo con la propria famiglia. A Rosellini vanno i più sinceri auguri da parte della dirigenza de “I Mori” per tutto ciò che verrà nel futuro. “Lo Stadio Alfredo Sisi – si legge in una nota stampa – sarà sempre aperto per il nostro Marchino“. A coadiuvare il lavoro del Manager Barbieri, ci sarà un nome che è una garanzia di qualità e fiducia: Stefano Cavallini. Un graditissimo ritorno dopo l’anno di stop: “El Caballo” è stato un grandissimo giocatore del Livorno, figlio d’arte del mitico Otello, e ancora di più un grande tecnico dei settori giovanili negli scorsi anni.

“Siamo felici che abbia accettato questa nuova sfida – spiega la dirigenza amaranto – Stefano coordinerà il lavoro di tutti i ragazzi, sia in battuta che per il reparto ricevitori”.

Confermato invece Alessandro Soldaini nella veste di pitching coach che proseguirà il lavoro iniziato fin dal suo arrivo in terra labronica. Confermati anche Federico Gentini e Corrado Festelli: “Ghigo” e il “Pantera” vanno così a completare uno staff tecnico di tutto rispetto in vista di una stagione tutt’altro che facile e che inizierà proprio questa domenica 13 aprile per l’Opening Day casalingo contro il Longbridge Baseball Club (Bologna).

Serie C – Da segnalare intanto l’ottimo risultato ottenuto dalla formazione della serie C dei Mori. La squadra che milita al “piano di sotto” portata in campo da Oscar “Il Mago di Oz” Zin e da Marcello Bessi ha battuto per manifesta superiorità la formazione del Padule incassando così la prima vittoria stagionale. “Ieri abbiamo vinto la prima partita di questa nuova serie C – scrive il manager Oscar Zin – La mia prima vittoria da manager, le emozioni sono state tante, i ragazzi stanno crescendo e piano piano stanno diventando una vera squadra. Grazie al Livorno 1948 Baseball che mi sta dando fiducia in questo ruolo dopo 2 stagioni da giocatore e a tutti i ragazzi che si stanno fidando di me. Grazie soprattutto Marcello Bessi con cui mi sono imbarcato in questa scommessa e con il quale si stanno tirando numerose imprecazioni a fin di bene. Grazie ai veterani che si sono uniti a questo progetto e che ci stanno aiutando a creare un gruppo unito dentro e fuori dal campo”.

Mini Baseball – Finalmente, dopo tanti annullamenti per maltempo, domenica 6 aprile sono scesi in campo anche i piccoli Morettini del Minibaseball che hanno potuto giocare, divertirsi e gareggiare in un evento tutto per loro. Una bellissima domenica di sport e amicizia per Mattia Cogoni e Giorgio Tonarini, classe 2017, sul diamante del “S. Scarpelli” di Grosseto. Tanti i complimenti per loro, già ben avviati sulla strada del baseball.

Giornata positiva anche per la formazione Under 12 che ha vinto in trasferta a Firenze contro la Fiorentina per 16 a 5. A completare il quadro il match della formazione Under 15 costretti purtroppo a masticare amaro per la sconfitta casalinga contro gli Etruscan Fighters per 16 a 8.

