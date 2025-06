Baseball serie B. I Mori si arrendono per 2 volte al Longbridge Bologna

Il Livorno Baseball si gioca il recupero della prima giornata di campionato quando il maltempo ci mise lo zampino e bagnò campo e mazze. Prima partita senza storia in cui gli avversari conducono sin dal primo e portano a casa un netto 14 a 4. Match pomeridiano perso al sesto inning quando, avanti 7 a 1, I Mori si fanno recuperare 6 punti per poi cedere nel finale di partita per 10 a 7

di Giacomo Niccolini

Quando ti svegli la domenica mattina del game day con un tuo giocatore impegnato ad una comunione, un altro che ti chiama all’alba e ti annuncia che ha la febbre a 38 a causa di un’otite, un altro lanciatore che purtroppo ha il gomito KO per un mesetto e mezzo buono… beh, capisci che gli Dei del Grande Baseball si sono girati dall’altra parte del letto reimpostando la sveglia alla prossima settimana. Il manager Alessandro Barbieri contro la giovanissima e fortissima franchigia della Fortitudo Bologna, il Longbridge, ha provato ogni carta a sua disposizione ma per i miracoli, ancora, I Mori non sono attrezzati.

Il Livorno Baseball si gioca il recupero della prima giornata di campionato quando il maltempo ci mise lo zampino e bagnò campo e mazze. Così ecco che gli emiliani tornano sulle rive del Tirreno per giocarsi il doppio incontro che inizia malissimo per gli amaranto. I giovani bolognesi mettono subito le cose in chiaro: 8 punti segnati nella parte alta del primo inning con il pitching coach Soldaini costretto a “bruciarsi” subito due cartucce sul mound per finire il “dannato primo inning”. Così Flavio Repetti lascia dopo 0.1 RL (5H, 8R, 4R, 4BB, 1 SO) il testimone a Medina che chiude il top of the first in un tempo lunghissimo. La difesa non aiuta il momento no del bullpen e quella che praticamente è la fucina di giovani della Fortitudo Bologna ringrazia e gira. Dal secondo inning entra Giovanni Pucci che salva il salvabile e in 4.0 RL mette a registro una dignitosissima prestazione sul monte con 3 strike out messi a segno e 6 hit e 0 basi su ball concesse. Il Livorno timidamente si fa sotto al terzo quando Medina spara un triplone al centro spingendo a casa Lefebvre. Nel box altro RBI al sesto inning per il senatore “Penne” Piacentini e altri due punti al settimo. Ma poca roba. Il “Pontelungo” bolognese riallunga e rimette il gap al nono mettendo la parola fine al match battendo altri quattro punti a casa contro Tommaso Genovesi che sul monte chiude il match come può.

Seconda partita in programma dove Barbieri (coadiuvato in panchina dai coach Cavallini, Festelli e Gentini) manda sul monte il Wild Thing labronico, il decano del monte di lancio Max “The Wise” Geri (il Rocket ormai lo lasciamo a chi spara le palle sopra le 85 Mph) a cui mancano soltanto 9 strike out per arrivare all’agognato e onorabile traguardo degli 800 K messi a segno in carriera (chapeau). Spoiler: ne metterà a segno 7 rimettendo così lo champagne in frigo fino alla prossima partita.

Geri sa fare il suo dovere. Bologna mette sul tabellone un punticino sfruttando un errore del ricevitore. Ma le mazze labroniche si svegliano dal torpore e nella seconda ripresa suonano la carica: qualche balk e qualche base su ball condite dalla hit di Secinaro. Livorno mette a segno 4 punti. È la riscossa. Gli amaranto ci credono. Geri lancia come un 20enne con l’esperienza di un majorleaguer. Al quinto il box di battuta amaranto ha un altro sussulto. Triplo di Trocar, singolo di Pucci e un’altra hit di Repetti: 3 punti a segno. Mammamia c’è da crederci: 7 a 1 per i Mori.

Ma ecco che arriva il big inning di Bologna. Parta alta del sesto. I giri del motore di Geri iniziano a calare. “The Wise” accusa un HR interno che arriva a causa di un piccolo infortunio dell’esterno. Si corre subito ai ripari. E si riprova a ottenere il tandem che aveva dato la vittoria a Ravenna: “Chiamatemi Takashi”. E sul monte arriva Shirab Spignese. Soltanto che il suo ingresso non è proprio quello di Riky Vaughn in Major League. Tutt’altro sembra quello di Ebby Calvin la Loosh quando Crash (Kevin Costner) rivela il lancio al battitore avversario in Bull Durham e la palla vola lunghissima: “Un oggetto che vola così in alto dovrebbe avere le hostess a bordo” (cit.). Così in un amen arriva un fuoricampo lunghissimo al centro (roba difficile da vedere con le mazze di legno sul lungo diamante di Banditella). A seguire condiamo il tutto con un triplo e un altro singolo. Shirab è costretto a scendere subito dal mound. Decisamente meglio a Ravenna, sì. Longbridge pareggia i conti: 7-7. Mancano tre riprese. Sulla collinetta amaranto sale Dario Lomi. L’entusiasmo dei Mori è nettamente frenato dallo scossone dell’attacco bolognese. Gli avversari cavalcano l’onda, i Mori annaspano. E vengono travolti. Altri due punti all’ottavo per la Fortitudo e un altro punticino al nono. I Mori alzano bandiera bianca: 10 a 7 e tutti a casa. Arriva così la doppia sconfitta.

La malattia della “coperta corta” ha ancora una volta colpito l’organismo debilitato degli amaranto. Monte troppo corto, roster troppo corto (e spesso sfortuna troppo lunga) se si considera infortuni, impegni lavorativi e qualche over non più giovanissimo dal recupero lento e dall’infortunio facile (anche Piacentini ha riportato uno strappettino nel finale di gara, quello che ha consentito l’HR interno al sesto inning).

Un vero peccato non aver pensato in anticipo alla possibilità della libera circolazione tra atleti di serie C e serie B. Oggi come oggi avrebbe fatto un gran comodo e avrebbe aiutato sicuramente nella crescita qualche giocatore in più. Ma inutile piangere sul fuoricampo subito.

Si riparte proprio da Bologna. Domenica 15 giugno trasferta sul diamante del Longbridge per la prima giornata di ritorno. Obiettivo: portarne a casa almeno una. Yes we can!

