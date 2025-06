Baseball serie C. I Mori non sfondano contro il Padule, sconfitta per 3 a 8

di Giacomo Niccolini

Chi non batte, non vince. Un grande assioma del baseball valido in ogni categoria e in ogni luogo e in ogni lago come cantava Valerio Scanu. Dalla MLB alla serie C italiana, quella in cui milita la compagine dei Mori allenata dal Mago di OZ Oscar Zin e dal coach Marcello Bessi. Ma se pur mago stavolta la bacchetta magica non basta. Gli amaranto si arrendono sul diamante di Sesto Fiorentino dove escono sconfitti con il risultato di 3 a 8.

Peccato davvero se si considera l’ottima prestazione sul monte di lancio di Gabriele Bessi che mette a registro 5 riprese lanciate (con 72 lanci effettuati), ben 7 strike out e 1 solo punto guadagnato sul lanciatore. Ottimo ruolino che però si infrange sui 15 K presi nel box di battuta dalle mazze amaranto rimaste al mare con tanto di materassino e crema solare. Troppe occasioni perse dunque al piatto per l’attacco amaranto.

La difesa non ha girato male a parte un paio di incertezze ma nel complesso una sufficienza più che piena per i guantoni labronici.

Da segnalare anche la prova sul monte di Giacomo Daniele che ha lanciato 2.2 inning, dimostrando una costante crescita ma che ha subito un paio di valide fortunose degli avversari le quali sono costate qualche punto di troppo.

Prossimo appuntamento domenica 15 giugno alle 15 sul diamante amico dello stadio Alfredo Sisi di Banditella quando i Mori incroceranno le mazze con gli avversari di turno del Perugia Baseball. Ingresso libero per appassionati e curiosi.

