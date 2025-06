Baseball, serie C. Il Livorno si scioglie solo nel finale contro Siena: ko per 24-14

Domenica amara per la serie C dei Mori del Livorno Baseball 1948 che sul neutro di Arezzo si arrendono al Siena soltanto all’ottavo inning dopo aver tenuto testa agli avversari per sette riprese (17 a 14 al 7°). Il punteggio finale è impietoso e forse un po’ troppo cattivo per gli amaranto che cedono il passo ai senesi con il risultato finale di 24 a 14 all’ottavo inning per manifesta inferiorità.

I ragazzi del manager Oscar Zin hanno il merito di lottare e battere molto nel box di battuta ma i gli avversari si sono dimostrati davvero delle formidabili mazze nel box di battuta.

Come spesso è accaduto già in questa stagione i Mori pagano cara la carenza di lanciatori nel bullpen ma sta volta gli amaranto sono stati nettamente più efficaci con gli uomini in base.

Siena come detto si è rivelata molto potente al piatto e la mancanza di un lanciatore con un pelo di esperienza in più alla fine della fiera si è fatta sentire per i Mori. Da sottolineare la buona stella di Cosimo Rinaldi, Michele Pergola e del capitano Luigi Gallo nel box di battuta e l’ennesima giornata di sacrificio dietro il piatto per Claudio Derosa che anche in battuta sta dando il suo contributo da non sottovalutare.

Da recriminare qualche errore di troppo in difesa per il Livorno ma con questa squadra di giovanissimi è obbligo cogliere sempre il bicchiere mezzo pieno che consiste nel fatto che i più giovani stanno crescendo a vista d’occhio partita dopo partita. E questo non può essere che un fattore positivo in ottica movimento del batti e corri labronico.

