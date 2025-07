Baseball, sipario amaro per I Mori al Sisi. Ma Medina è il “Re” delle basi rubate

Con questa doppia sconfitta si chiude il campionato del Livorno con un bilancio di 9 vittorie e 19 sconfitte piazzandosi al penultimo posto in classifica. Nefy Mateo Medina, l'interbase amaranto, ha vinto la palma come miglior "ladro" di basi della serie B: ben 32 le stolen bases messe a registro in questa stagione. Dietro di lui Andrea Mengoli del Longbridge con 25 basi rubate. Cavallini, Lomi e Soldaini sono volati a Laredo in Texas per partecipare alle Palomino World Series U19 con la Francisco Cervelli IABF Academy

Ultima giornata amara per il I Mori del Livorno Baseball 1948, che sul diamante Alfredo Sisi di Banditella ha chiuso la sua stagione da neo promossa con due sconfitte nette contro Ravenna. Dopo il 16-8 incassato in gara 1, la formazione labronica ha ceduto anche in gara 2 con il punteggio di 13-5, concludendo così il campionato al penultimo posto con un bilancio di 9 vittorie e 19 sconfitte.

Due partite che hanno messo in evidenza i limiti ma anche alcune note positive di una squadra giovane, che ha comunque lottato con orgoglio fino alla fine. Ma andiamo con ordine.

In gara 1 i romagnoli si impongono con un netto 16-8, approfittando di un terzo inning da incubo per la formazione labronica, trafitta da ben 7 punti. Eppure l’avvio era stato incoraggiante per i ragazzi del manager Alessandro Barbieri, avanti 3-0 al secondo inning grazie anche ai contributi di Alessandro Repetti (2/3, 2 RBI) e Neify Mateo Medina (2/4, 2 RBI, 1 SB). Ma la reazione dei romagnoli è stata devastante: 15 valide totali, 7 punti nel terzo e altri 6 nel sesto, con Piolanti, Ferini, Falanga e Tramonti protagonisti in attacco.

Sul monte di lancio livornese giornata difficile per Piero Soldaini (L, 3.1 IP, 6 ER) e per i rilievi data-start=”991″ data-end=”1002″>Binelli (3.1 IP, 7 ER) e Spignese. Unica nota positiva l’uscita pulita di Giovanni Pucci, che in un inning concede solo una valida. La difesa livornese ha pagato caro anche cinque errori, che hanno complicato il lavoro di un monte già sotto pressione.

Ravenna invece ha gestito meglio la gara con Rodrigues Cunha (W, 5.2 IP, 6 ER ma con 7 K) che ha saputo limitare i danni nella parte centrale dell’incontro. Per i romagnoli sono andati a segno 9 giocatori diversi, con Tramonti e Falanga sugli scudi (rispettivamente 2 RBI e 3 basi rubate in due).

Dopo il 16-8 incassato in gara 1, anche la seconda sfida dell’ultima giornata della Serie B di baseball ha visto il Livorno Baseball ASD cedere il passo al Ravenna, che si è imposto per 13-5 al “Comunale Alfredo Sisi”.

La formazione labronica, pur mostrando segnali di reazione nei primi inning – con due punti segnati al secondo e uno al terzo – ha dovuto arrendersi alla continuità offensiva degli ospiti, capaci di colpire duro nel finale con un big inning da 5 punti al settimo che ha definitivamente indirizzato il match.

Tra i livornesi si registrano comunque buoni spunti individuali: Neify Mateo Medina (2 su 5, 1 RBI e 1 punto segnato), Flavio Repetti (1 punto, 1 base su ball) e Francesco Fioravanti (1 doppio, 1 RBI) hanno provato a tenere in vita le speranze amaranto. A referto anche un doppio di Dario Lomi, che ha guidato l’attacco nella prima metà di gara, e un punto segnato per Giovanni Secinaro e Shirab Spignese.

Sul monte, però, le cose si sono fatte complicate: il partente Massimiliano Geri ha retto per 6.1 inning incassando 7 punti (5 guadagnati), ma i rilievi Genovesi e Saragaglia non sono riusciti a contenere il dilagare ravennate, subendo rispettivamente 5 e 1 punto in meno di tre riprese combinate.

Con questa doppia sconfitta si chiude il campionato del Livorno con un bilancio di 9 vittorie e 19 sconfitte piazzandosi al penultimo posto in classifica dietro ai Lancers che hanno collezionato una vittoria in più degli amaranto e davanti al fanalino di coda dell’Arezzo (3 W-25 L).

Un campionato senza retrocessioni, vero, ma che avrebbe comunque messo in testa la palma della salvezza ai ragazzi di Barbieri.

Tra le altre belle notizie Nefy Mateo Medina, l’interbase amaranto, ha vinto la palma come miglior “ladro” di basi della serie B: ben 32 le stolen bases messe a registro in questa stagione. Dietro di lui Andrea Mengoli del Longbridge con 25 basi rubate. Al terzo posto di questa particolare graduatoria anche l’altro “Moro”, Flavio Repetti con 23 basi rubate.

Sempre lo shortstop dei Mori è risultato quarto nella graduatoria delle assistenze totali messe a segno: ben 73! Complimenti.

Sempre nella categoria “good news” si può raccontare con gioia che Cavallini, Lomi e Soldaini sono volati a Laredo in Texas per partecipare alle Palomino World Series U19 con la Francisco Cervelli IABF Academy. Complimenti a questi giovani prospetti tutti amaranto!

