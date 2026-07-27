Baseball, tre “Mori” d’argento con la Toscana: Baglini firma anche un home run in finale

Amadei, Baglini e Danesi protagonisti al XIV Game of Crocs di Ravenna. La selezione toscana chiude al secondo posto, mentre Jordan Michael cresce con i Bologna Athletics. Festa anche per il primo home run "out of the field" di Edoardo Baglini in una gara ufficiale

Ottimi risultati per il settore giovanile del Livorno 1948 Baseball, che torna da Ravenna con un prestigioso secondo posto conquistato dai suoi giovani talenti nel XIV Game of Crocs, uno dei tornei giovanili più importanti del panorama nazionale. Nella categoria Under 12 hanno infatti vestito la maglia della Selezione Toscana i giovani “Mori” Pietro Amadei, Edoardo Baglini e Alessandro Danesi, protagonisti di un percorso di alto livello concluso soltanto in finale. La rappresentativa toscana si è dovuta arrendere alla forte Crocetta, chiudendo comunque la manifestazione con una brillante medaglia d’argento.

A rendere ancora più speciale la finale è stata l’impresa di Edoardo Baglini, autore del suo primo home run “out of the field” in una partita ufficiale, arrivato proprio nell’atto conclusivo del torneo. Un traguardo importante per il giovane atleta livornese, celebrato con entusiasmo da compagni e tecnici.

Al torneo era presente anche un altro piccolo “Moro”, Jordan Michael, impegnato nella categoria Under 12 in prestito ai Bologna Athletics. Per lui un’esperienza preziosa che, come sottolinea la società livornese, gli ha permesso in questo suo primo anno in Italia di trovare amicizie, divertimento e una significativa crescita sportiva grazie al percorso intrapreso nel baseball livornese.

Un’altra soddisfazione per il Livorno 1948 Baseball, che continua a raccogliere i frutti del lavoro svolto con il proprio vivaio e guarda al futuro con entusiasmo. Avanti tutta, come recita il messaggio del club, che può sorridere per i risultati e i progressi dei suoi giovani “Mori”.

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