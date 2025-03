Baseball, via alla stagione del Grande Gioco

Al via il primo weekend ricco di incontri per tutte le categorie del Livorno 1948 Baseball tra inizi di campionato e spring training. Il programma

Al via il primo weekend ricco di incontri per tutte le categorie del Livorno 1948 Baseball. Sabato 29, i “Morettini” dell’Under 12 e della Under 15 saranno impegnati allo Stadio Alfredo Sisi. rispettivamente contro la squadra Red del Padule Baseball e dei Lancers.

La squadra di Serie C, si scontrerà invece con le Nuove Pantere di Lucca nell’Opening Day 2025.

Playball fissato per le 15 di domenica 30 marzo sempre allo storico campo di via Sommati 11 a Livorno.

Infine domenica 30 marzo, la Prima Squadra – tornata in Serie B – avrà modo di provare la nuova formazione ricca di ritorni e nuovi arrivi a Castiglione Della Pescaia (Grosseto) in un triangolare che lo vedrà affrontare i Phoenix Bc Grosseto e l’Arezzo Baseball in un triangolare di Spring Training. Il nuovo staff tecnico avrà modo di mettere in pratica i frutti della preparazione atletica e tecnica di alto livello che da ottobre i ragazzi stanno seguendo sotto la guida attenta del manager Alessandro Barbieri e dei coach Stefano Cavallini, Ghigo Gentini, Corrado Festelli e Alessandro Soldaini.

Il campionato per la serie B prenderà il via il prossimo 13 aprile.

Tutti gli staff tecnici e le formazioni 2025 saranno annunciate nelle prossime settimane.

